疑似被鬼附身！大馬女山上爬行影片曝 「中邪」如野獸吼叫
農曆七月是華人習俗的鬼月，有時去海邊或山上，會遇到科學無法解釋的現象。一名馬來西亞女性和家人去山上健走時，突然跪地爬行，並且如野獸般吼叫，無論怎麼勸阻或拉扯都沒辦法停下她的行為，只能向他人求救，但仍無法停止她的異狀。
國際中心賴正琳／綜合報導
馬來西亞雪蘭莪州3日傳出一名20多歲女子和家人去登山，卻在山林間出現奇怪行為，懷疑是因為觸犯民俗禁忌而被「附身」或「中邪」。根據馬來西亞媒體《中國報》，網路影片中的女子不受控制，起先是緩慢爬行，即便身邊的3名男性和1名女性嘗試將她拉起，但她仍然毫無反應，一直想朝著地面蹲坐下去。影片後段拍到更多人前來幫忙，但女子精神卻更失控，不斷尖叫和大吼，還想用手來挖土。
家人受訪時指出，女子過去都沒有出現任何精神方面的狀況，今早出門時也是ㄧ如往常，豈料登山到一半突然跪地爬行。《新加坡雅虎新聞》報導，雪州消拯局3日聲明指出，這名20多歲女子和其他5名家庭成員，當天上午在萬津的蚶山步道徒步登山約3公里後，開始表現出奇怪行為，突然喃喃自語，家人中午約12點半向消防單位求援。
雪州消拯局提到，整個救援行動持續了大約1小時，出動擔架才將這名女子安全送下山，雖然經歷了種種「超自然附身」的詭異情形，但她目前健康情況穩定，身體也毫髮無傷。有民眾指出她可能無意間觸犯山中禁忌，引起山中的神靈或鬼神不爽，才會有詭異行為。