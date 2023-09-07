北京出手！房地產股票反彈 挨批「明顯具投機性、難持久」
中國當局最近推出房市扶持措施，加上房地產巨頭碧桂園4天內兩度壓線避免實質違約，展現出意外的韌性，因此中國房地產開發商的股票6日也出現集體反彈。不過有外媒指出，這次市場反彈有著明顯的投機性，恐怕不會持久。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《美國之音》報導，追蹤中國建築商的彭博資訊指數6日上漲近10%，為1個多月以來的最高漲幅，總部設在天津的融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Ltd.)，股價在交易量激增的同時飆升了68%，至於一直在破產邊緣徘徊的中國恆大集團收盤也上漲83%，創下自2009年上市以來的最大漲幅。
由於中國房地產業的債務問題近期急速惡化，北京推出一系列措施，包含認房不認貸，降低購房首付比例和放寬房貸標準等，一線大城市基本上都已經跟進，官媒還聲稱，繼續保持那些為了遏制市場投機而頒布的限制性購房政策，已經「不合時宜」。
報導指出，雖然中國民眾對目前政府提供的政策支持力度還有疑慮，但房地產業股票的反彈，至少顯示出部分投資人，對政府的努力還是抱有一定的希望，因此上週末北京、上海等一線城市，房屋銷售都有增加，市場情緒業有所改善。
然而，也有觀察人士警告，這次市場反彈有著明顯的「投機性」，恐怕難以持久，特點是大盤下滑，反彈僅限於「存在流動性問題」和「基本面不佳」的地產開發商。