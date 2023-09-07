日圓恐貶到150才會停！專家解析可能原因　傳授投資換匯攻略　

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然日圓兌美元貶破147元之後，日本官方不再無動於衷，日本財務省副大臣、負責外匯事務的最高級別官員神田真人出面喊話，如果投機行為持續存在，日本當局將不排除在貨幣問題上採取任何選項，也在對市場發出警告不要輕易拋售日圓。
不過，日本政府喊話似乎沒什麼用，日圓兌美元今日仍在147.6元附近震盪，市場也在觀望是否還會再貶？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪時表示，日圓看起來確實不妙，日本央行沒有在145出手阻貶 ，可能也是因為美元買盤太大，不希望浪費子彈，現在看來日本央行有意守150價位，但要貶破去年10月底152價位機會也不大。
陳有忠認為，日本超寬鬆貨幣政策勢必要調整，尤其傳日本首相岸田文雄9月中旬將進行部分內閣改組，並可能解散眾議院，並進行改選，藉以增加派系席次，鞏固岸田執政地位，以落實想要施政的方針，即改變安倍經濟學貨幣寬鬆政策的日圓貶值促進出口，進而帶動經濟成長，由於當時日本面臨的是通緊，現在則面臨通膨。
因此，陳有忠分析，日本政府今年施政方針不會是促進經濟成長，而是以抑制通膨為主，而且在不敢升息抑制通膨之下，就只有讓日圓不要貶太多或回升，這也是為何日本央行要喊話護匯的原因。不過，他說，日本已在偷偷縮表，吸收過多游資，買債也沒那麼積極，整體來看，若岸田民調若漸漸上來，日本到年底，有可能慢慢放棄超寬鬆貨幣政策 。
陳有忠預期，日圓年底仍會偏升，在日圓操作上，去年不建議投資日圓 ，今年在日本有望放棄超寬鬆貨幣政策，日圓年底有回升空間，投資也可考慮，畢竟美元再漲有限，現在日圓是「投資、換匯兩相宜」，建議可趁日圓貶值時，多換一些日圓在手上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。