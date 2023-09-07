鑽石生技扶植生技獨角獸 申購價40元、中籤潛在獲利2.3萬元
中天合一集團以及富邦集團大股東蔡明忠及蔡明興兄弟轉投資的鑽石生技（6901），初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，昨（6）日順利完成競拍，得標加權平均價格47.18元，本次辦理公開申購價格為40.00元，今（7）日起至11日為公開申購期間，9月13日為公開抽籤日，預計9月19日上市。以鑽石生技昨興櫃收盤均價64.83元來算，投資人抽中一張潛在獲利約2.3萬元，報酬率約58%。
記者許家禎／台北報導
協辦承銷的富邦證券指出，鑽石生技成立於2013年，為國內專注於生技醫療領域的「永續型創投」，旗下投資組合多元，包含新藥開發、高階醫材、再生醫療、農業科技領域，為市場少見之全方位生技領域專家，已於海內外投資及育成20餘家公司。同時，鑽石生技亦策略性投資美國生技創投Kendall Capital Partners，可及時觸及美國最新潛力案源，領先同業投資海外最新生技標的。
根據 IQVIA 2023藥物市場展望報告指出，過去 COVID-19 疫情大流行所造成的長新冠後遺症等因素，將持續影響全球醫藥市場，預估2020年至2027年間將使醫藥市場淨累計市值規模擴大5,000 億美元。
後COVID時代，全球持續關注藥物研發，在鑽石生技之新藥投資標的中，正在研發長新冠藥物的生技公司，包含合一生技（4743）及永笙生技，皆已進入新藥二期臨床試驗，有機會在新藥領域發光。
此外，在鑽石生技的新藥投資標的中，已有兩家進入資本市場，包括專注開發醣蛋白產品之醣基生醫（6586），目標在提升大分子抗體藥之藥效及專利生命週期；聚焦於非酒精性肝炎引發之肝硬化、肝癌以及無肝毒性止痛藥之欣耀生醫（6634）。兩家公司都在專業領域中嶄露頭角，凸顯鑽石生技鮮明的伯樂角色。