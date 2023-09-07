東山紀之接任傑尼斯社長！正式召開記者會 創辦人性醜聞成焦點
56歲傑尼斯藝人東山紀之出身「少年隊」，以歌手和演員的身分活躍演藝圈，今（7）日下午他將召開記者會，正式接任傑尼斯社長，終結創辦人喜多川強尼長達60年的「家族掌權」世代，估計也會針對喜多川強尼性侵醜聞道歉。
記者羅凌筠／綜合報導
傑尼斯事務所下午2點（台灣時間1點）將召開記者會，57歲傑尼斯現任社長、喜多川強尼外甥女藤島茱莉景子將辭職下台，並針對喜多川強尼性侵案道歉，同時可能發表賠償被害者的方案報告，不過藤島茱莉景子擁有100%股分，新任社長東山紀之恐淪傀儡。
傑尼斯事務所成立外部「防治特別小組」，找來前檢察官、精神科醫師、臨床心理學家，調查出喜多川強尼從1970年代到2010年代，性侵許多小傑尼斯（未出道的練習生），聯合國人權理事會8月發表一份調查報告，指控喜多川強尼的受害人多達數百人。
※【NOWnews 今日新聞
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