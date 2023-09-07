18日試放焰火、無人機秀珍奶圖 台中雙十國慶周邊活動出爐
2023國慶焰火在台中，台中市政府今在議會進行專案報告，周邊活動也曝光，從中秋節檔期的台中國際踩舞嘉年華、搖滾台中、國慶焰火在台中、爵士音樂節、台中國際動畫影展到台中購物節，連發5彈熱鬧到年底；還有無人機表演，將排出珍珠奶茶、爵士樂、棒球等臺中城市意象。市長盧秀燕透露，9月18日將試放焰火，屆時進一步確認周邊觀賞焰火地點的適合度，做更細部規劃。
記者顏幸如／台中報導
依台中市政府規劃，將光輝十月、國慶黃金週概念串聯，一連推出5波活動，第1波是中秋連假的台中國際踩舞嘉年華（9/29-10/1）、第2波搖滾台中 （10/7-10/8）、第3波國慶焰火在台中（10/10)。
第4波有兩組活動，包括爵士音樂節 （10/13-10/22）、台中國際動畫影展 （10/13-10/21），第5波是10 月下旬起跑、一路延續到年底的台中購物節。
市長盧秀燕表示，鑑於國慶焰火施放地點在市中心的中央公園，約可容納 15 萬到 20 萬人，但當天湧進的觀光客應不止於此，市府希望可以疏散人潮、別讓所有觀賞焰火的民眾都擠在一處，將公佈週邊適合觀賞的景點，18日晚間試放焰火時，會在預定的觀賞地點如市府廣場、都會公園等地了解效果。
至於為期兩天的國慶焰火系列活動，除了中央主導的焰火，將於20:00璀璨綻放，焰火長度暫訂約 30 分鐘。市府規劃的9 日暖身活動，將於18:30至21:30登場，由500台無人機進行10分鐘展演，整體設計將融入珍珠奶茶、爵士樂、棒球等臺中城市意象。10日國慶日當天17:30由地方藝文團隊及爵士音樂表演揭開序幕。