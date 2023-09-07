轟徐巧芯造謠癌蛋不認錯 基進持照妖鏡告發違反社維法
台北市議員徐巧芯日前稱超思公司巴西進口蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批蔡政府謀財又害命，但已有多名醫生指出「氟甲磺氯黴」並非「氯黴素」，對此，台灣基進發言人楊佩樺今（7）日持照妖鏡到警局報案，批徐巧芯在粉專造謠文章，被糾正後仍不撤下，因此至警局報案，告發徐巧芯違反社會秩序維護法。
記者鄭婷襄／綜合報導
楊佩樺表示，氯黴素跟氟甲磺氯黴素完全是不一樣的東西，徐巧芯身為現任台北市議員，不經查證就抹黑造謠。被糾正了還不查清楚，就直接改錯字，結果錯得更離譜；楊佩樺認為，這代表她真的在抹黑造謠，根本就不知道自己在講甚麼，這樣的人當市議員已經不夠格了，更別說是選立委。
楊佩樺指出，全球都有受到禽流感的疫情影響，政府為了穩定雞蛋供應量，找民間協助。用「農業發展基金」，緊急啟動國際進口專案，是依照《農業發展基金收支保管及運用辦法》，這是依法有據的。
另外，生鮮農漁產品不在《政府採購法》規範裡面，徐巧芯用一般標案的想法，大概以為農業基金的緊急調節跟採購口罩一樣，事實上，兩者作法完全不同，這樣還敢選立委？
楊佩樺說，在第一時間協助進口九千萬顆雞蛋，穩定台灣整個雞蛋供應跟價格，其中八萬檢驗不合格在邊境就銷毀了。結果被國民黨抹黑成這個樣子，以後國家有事就沒有人敢站出來幫忙了；楊佩樺大酸，難怪中國人大代表立刻喊話說，兩岸和平統一後，台灣缺蛋問題就可以解決，明眼人都看的出來國民黨在幹嘛。