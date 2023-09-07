迎國際咖啡日！全家咖啡今起「5大優惠」：美式19元、濃拿鐵半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍會員可用Fa點兌換咖啡半價以上的優惠，像是中杯美式（冷熱不限）只需用3000點+19元兌換，中杯拿鐵（冷熱不限）也只需用3000點+29元即可兌換。
📍店舖租借循環杯即可享「特濃拿鐵」半價優惠，大杯特濃拿鐵原價65元，相當於平均只要33元開喝。
📍指定咖啡商品同品牌同價位第2件6折活動，包含UCC、伯朗、
📍指定沖調式咖啡同品牌同價位享買1送1優惠。
📍購買全家中杯以上指定咖啡，享minimore甜點半價
還有超萌可愛杯塞登場，活動期間購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）
🟡全家門市優惠｜9月8日至9月10日
購買特大杯椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，原價80元買1送1；大杯鮮露青茶，原價40元買1送1。
隨買跨店取有UCC黑咖啡、悅氏鹼性水、芒果百香雪酪冰棒、EVA商務艙米果隨手包、加倍佳壁虎造型軟糖，都有同商品買1送1優惠。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月7日至9月10日
指定咖啡同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元，平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元，平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，平均55元）、大杯精品美式（原價100元，平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，平均35元）。