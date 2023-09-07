電動腳踏車掛牌解惑！有踏板免掛牌　這款要掛牌投保：14歲才能騎

迎國際咖啡日！全家咖啡今起「5大優惠」：美式19元、濃拿鐵半價

▲國際咖啡日即將來臨，全家推出5大咖啡優惠，包括美式最低19元開喝、濃拿鐵租循環杯半價。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲國際咖啡日即將來臨，全家推出5大咖啡優惠，包括美式最低19元開喝、濃拿鐵租循環杯半價。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

國際咖啡日將在10月1日登場，全家即日起至10月3日前推出5大咖啡優惠，包括會員用點數兌換咖啡，最低美式只要19元、中杯拿鐵29元，且冷熱可互換；還有中杯以上咖啡搭甜點，享minimore甜點半價；並且只要於店舖租借循環杯即可享特濃拿鐵半價優惠；還有指定咖啡商品第2件6折、沖調式咖啡買1送1。至於7-11則是9月7日起至10日限定，指定品項咖啡「同品項第二杯10元」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家歡慶國際咖啡日｜即起至至10月3日

📍會員可用Fa點兌換咖啡半價以上的優惠，像是中杯美式（冷熱不限）只需用3000點+19元兌換，中杯拿鐵（冷熱不限）也只需用3000點+29元即可兌換。

📍店舖租借循環杯即可享「特濃拿鐵」半價優惠，大杯特濃拿鐵原價65元，相當於平均只要33元開喝。

📍指定咖啡商品同品牌同價位第2件6折活動，包含UCC、伯朗、貝納頌、純粹喝等品牌。

📍指定沖調式咖啡同品牌同價位享買1送1優惠。

📍購買全家中杯以上指定咖啡，享minimore甜點半價

還有超萌可愛杯塞登場，活動期間購買Let’s Café、私品茶任兩杯，即可加價49元換購好神公仔杯塞一個（隨機不挑款）

▲全家好神公仔杯塞共有8款式，每尊神明手中皆有法器或道具，還附有陣法底座。（圖／全家提供）
▲全家好神公仔杯塞共有8款式，每尊神明手中皆有法器或道具，還附有陣法底座。（圖／全家提供）
🟡全家門市優惠｜9月8日至9月10日
購買特大杯椪柑氣泡美式、西西里氣泡美式、芒果氣泡美式，原價80元買1送1；大杯鮮露青茶，原價40元買1送1。

隨買跨店取有UCC黑咖啡、悅氏鹼性水、芒果百香雪酪冰棒、EVA商務艙米果隨手包、加倍佳壁虎造型軟糖，都有同商品買1送1優惠。

▲全家「康康五」9月8日至9月10日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」9月8日至9月10日限時登場。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜9月7日至9月10日
指定咖啡同品項第二杯10元，包含特大杯美式（原價60元，平均35元）、特大杯拿鐵（原價70元，平均40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，平均55元）、大杯精品美式（原價100元，平均55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，平均65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，平均35元）。

只有3天！全家氣泡美式、青茶「買1送1」　7-11珍椰四季春25元

只有今天！全家美式、拿鐵「買6送6」可寄杯　7-11咖啡第2杯10元

開學季不厭世！7-11美式、拿鐵第2杯10元　思樂冰升級特大杯免費

颱風假後提神！星巴克買1送1連喝2天　全家美式、拿鐵「買6送6」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞