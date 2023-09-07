姜育恆攻蛋開唱！找來吳奇隆當嘉賓 大咖男神私下面貌曝光
姜育恆將於2023年11月18日再度登上台北小巨蛋開唱，帶來「姜育恆人生的路演唱會」這是他繼2015年之後睽違8年，再度登上小巨蛋舞台。姜育恆每次演唱會，讓他最苦惱的，就是思考要邀請哪一位歌手來擔任演唱會嘉賓，因為他在業界有非常多好朋友，所以每次演唱會，希望邀請的歌手名單都很長，唯獨這次演唱會，姜育恆在演唱會時間確定後，就馬上連絡了他同門師弟加上多年好友吳奇隆，由於嘉賓太難得，因此提前透露讓大家知道這位超級大嘉賓。
記者吳雨婕／綜合報導
35年前姜育恆與吳奇隆兩人，因在同一家經紀公司便結下了緣分，姜育恆身為公司大哥，對小虎隊的三隻小虎非常照顧，吳奇隆說：「小虎隊剛出道，對演藝圈很多事情都不太清楚，姜哥不論是在上通告節目或是在唱歌表演方面，都給了我們許多的建議及教導。」
彼此關係如親兄弟般，吳奇隆甚至還當了姜育恆的伴郎，這些年來，兩人各忙各的，但感情依然深厚。姜育恆表示：「我們感情一直都很好，奇隆非常好相處，也很好養，我點什麼菜，吳奇隆就吃什麼，我們口味也很像，都喜歡吃上海菜、麻辣火鍋，因此時常相約出去吃飯小酌兩杯。」
姜育恆除了邀請吳奇隆當演唱會嘉賓外，兩人更以此為契機合唱了一首新歌〈心向你飛〉。繼2015年演唱會後，姜育恆便許久沒有發新的歌曲，吳奇隆也是將近6年沒有推出新的音樂作品。吳奇隆提到，「雖然跟姜哥感情很好很熟，但進了錄音室，面對的是這位歌壇的大前輩，我還是感到有些緊張，但有這樣的機會，依舊非常的興奮。」