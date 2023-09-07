《英雄聯盟》PCS決賽超香！中信PS六仙女尬樂天女孩 玩家嗨翻了
台灣電競圈盛事《英雄聯盟》PCS決賽將在週六（9日）於台北和平籃球館火熱開打，更是台灣LOL賽事睽違已久的官方大型線下賽事，許多玩家都十分期待。沒想到決賽對戰的兩支戰隊CFO與PSG，竟然還找來職棒啦啦隊相互叫陣，完整陣容更是掀起暴動。
記者潘毅/綜合報導
先前就有消息傳出，本次PCS決賽將有PS女孩到現場替中信旗下電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）應援打氣，而稍早官方也宣布，本週六將邀請「 Z咖小模-貴貴 Sammy、 短今Sammie、 Peggy 黃沛祺、 妮可 楊昀蓁Nicole、 Julie 林尹樂、 高曼容」6位女孩，前往和平籃球館，助陣CFO再度挑戰PCS冠軍金盃！
而對手PSG TALON也不甘示弱表示：「據說中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster 找了 Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊 來助陣？」隨後公布將邀請Rakuten Girls 將前來和平籃球館幫 PSG 應援，陣容則是「筠熹、慧慧、凱莉絲、陳伊、宋宋」等5位樂天女孩。
PCS決賽現場將出現11位啦啦隊女孩的消息曝光後，立刻引爆玩家社群熱議，他們紛紛嗨翻表示：「CFO竟然能找來6個，太狠啦」、「現在連電競賽事也有髮香區了嗎」、「CFO這陣容怎麼輸」、「場外的頂尖對決先展開了」、「超爽 PSG+樂天，今年雙冠軍了吧」。