FIBA世界盃／巴黎奧運門票將由各洲世界盃排名決定 相關規則整理
FIBA世界盃目前正如火如荼的進行，比賽已經進行到四強戰階段，將由美國、加拿大、塞爾維亞和德國4隊來爭冠。不過目前各洲所有取得奧運資格的球隊都已經確定，《NOWnews》也在此為球迷整理出相關的辦法。
運動中心/綜合報導
與過往由區域性賽事冠軍（如亞錦賽）獲得奧運名額不同，本屆世界盃男籃將產出7張巴黎奧運門票，加上地主法國已經自動取得參賽資格，共有8隊在今年確定能打奧運，剩下4隊將藉由奧運資格賽產生。
而決定的方式，將由本次世界盃的排名的優劣來直接決定，美洲和歐洲兩個籃球運動最為興盛的大洲能獲得2席，而非洲、亞洲和大洋洲則各有1席，加起來共7席。
這次盃賽中，最先產生的是大洋洲的席次，由晉級16強的澳洲搶下；之後日本和南蘇丹則在排名賽中以較佳的戰績力壓同洲對手，取得門票；至於作為唯二晉級8強的兩支美洲球隊，加拿大和美國自然也順利前進巴黎。
最後產生參賽資格的賽區則是歐洲，由於8強有6支歐洲球隊打進，因此廝殺最為激烈，德國在昨天擊敗立陶宛，而塞爾維亞則是戰勝了東歐強國立陶宛，雙雙晉級4強，也拿下本屆盃賽最後的2張門票。
以本屆世界盃來決定奧運資格的方式，未來應該也會是主流的賽制。日本這次擊敗芬蘭、委內瑞拉、維德角3支分別來自歐洲、美洲和非洲的球隊，才取得晉級奧運的資格，這也代表亞洲球隊之後也必須放眼世界，以各洲的強權為對手，才能走出家門。