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FIBA世界盃／巴黎奧運門票將由各洲世界盃排名決定　相關規則整理

▲日本隊在這次世界盃表現精采，以3勝2敗的戰績成為亞洲區戰績最佳的球隊，並取得巴黎奧運參賽資格。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊在這次世界盃表現精采，以3勝2敗的戰績成為亞洲區戰績最佳的球隊，並取得巴黎奧運參賽資格。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

FIBA世界盃目前正如火如荼的進行，比賽已經進行到四強戰階段，將由美國、加拿大、塞爾維亞和德國4隊來爭冠。不過目前各洲所有取得奧運資格的球隊都已經確定，《NOWnews》也在此為球迷整理出相關的辦法。

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與過往由區域性賽事冠軍（如亞錦賽）獲得奧運名額不同，本屆世界盃男籃將產出7張巴黎奧運門票，加上地主法國已經自動取得參賽資格，共有8隊在今年確定能打奧運，剩下4隊將藉由奧運資格賽產生。

▲NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander狂砍27分，率領加拿大擊敗法國。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星Shai Gilgeous-Alexander這次代表加拿大男籃出戰世界盃，也順利取得巴黎奧運的參賽資格。（圖／美聯社／達志影像）
而決定的方式，將由本次世界盃的排名的優劣來直接決定，美洲和歐洲兩個籃球運動最為興盛的大洲能獲得2席，而非洲、亞洲和大洋洲則各有1席，加起來共7席。

這次盃賽中，最先產生的是大洋洲的席次，由晉級16強的澳洲搶下；之後日本和南蘇丹則在排名賽中以較佳的戰績力壓同洲對手，取得門票；至於作為唯二晉級8強的兩支美洲球隊，加拿大和美國自然也順利前進巴黎。

▲南蘇丹今（2）日以101:78戰勝安哥拉，取得本屆世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。（圖／取自FIBA）
▲南蘇丹今（2）日以101:78戰勝安哥拉，取得本屆世界盃非洲賽區唯一的奧運名額。（圖／取自FIBA）
最後產生參賽資格的賽區則是歐洲，由於8強有6支歐洲球隊打進，因此廝殺最為激烈，德國在昨天擊敗立陶宛，而塞爾維亞則是戰勝了東歐強國立陶宛，雙雙晉級4強，也拿下本屆盃賽最後的2張門票。

以本屆世界盃來決定奧運資格的方式，未來應該也會是主流的賽制。日本這次擊敗芬蘭、委內瑞拉、維德角3支分別來自歐洲、美洲和非洲的球隊，才取得晉級奧運的資格，這也代表亞洲球隊之後也必須放眼世界，以各洲的強權為對手，才能走出家門。

▲林庭謙在瓊斯盃展現出大將之風，新生代中華隊將由他來領軍。（圖／籃協提供）
▲隨著FIBA賽制改變，中華隊也要以各洲強隊為對手，才有望在世界大賽舞台上取得能見度。圖為中華隊當家後衛林庭謙。（圖／籃協提供）

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