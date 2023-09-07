傑尼斯社長東山紀之道歉引退！V6井之原快彥早知道喜多川侵犯藝人
日本「傑尼斯事務所」已故創辦人強尼喜多川生前的性醜聞連環爆，今（7）日前社長藤島茱莉景子、新社長東山紀之、「V6」井之原快彥（傑尼斯島嶼代表董事兼社長）等3人在顧問木目田裕的陪同下召開「針對性醜聞」的記者會，3人一現身就先鞠躬道歉，新社長東山紀之也表示為了專心於社長工作，確定今年會引退。
記者陳雅蘭/綜合報導
傑尼斯創辦人強尼喜多川2019年過世後，性醜聞事件接連被英國BBC報導，曾加入傑尼斯的岡本KAUAN更出面證實，被喜多川侵犯高達20次，藤島茱莉景子曾為了此事拍攝影片向大眾道歉，並於6月成立調查小組，報告於8月公開，內容除了指出當年的主流媒體因害怕傑尼斯的勢力「噤聲不報導」成了幫凶，藤島茱莉景子也提出要結束「傑尼斯的家族經營」。
今7日是傑尼斯成立61年來，首次用傑尼斯的名義召開記者會，藤島茱莉景子、東山紀之、井之原快彥、木目田裕一現身就數次鞠躬致歉，藤島茱莉景子針對喜多川生前的性醜聞向大眾和粉絲道歉，並表示會辭去現任職務，新社長確定由東山紀之接任。
該記者會十分混亂，雖然開放記者提問，仍有人問到一半被擋掉。東山紀之也對傑尼斯的負面新聞向大家致歉，他表示今年會結束藝人的身分，專心傑尼斯的營運事務，透露會招攬海外專家，避免醜聞重蹈覆轍，他之後也會向受害者協議，給出必要的協助和補償，「要花費一生來面對這問題」。
團體「V6」成員井之原快彥小學6年級就加入傑尼斯，他說過去確實聽過喜多川的行為，也曾跟其他成員討論「怎麼辦」，但也僅止於思考，並未付諸行動，因為這攸關到自己的演藝事業，也是當年「不能觸碰的話題」，井之原快彥表示很後悔當初沒有挺身而出。
東山紀之也表示曾收到爆料，但都沒看過內容，因為他相信喜多川的為人，豈料卻害事情真相被埋藏，導致有許多被害者，東山紀之對此表達歉意。
東山紀之今年56歲，他於1979年加入傑尼斯，更是喜多川親自選定的人，東山紀之亦是傑尼斯目前「最資深的人」。他1982年與錦織一清、植草克秀組「少年隊」出道，除了發專輯，也拍過許多電視劇、電影、舞台劇，以及主持過多檔節目，是全能型的藝人。