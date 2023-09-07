台鐵最美便當！藍皮柴油客車外盒 「雙主菜150元」網敲碗變常駐
「2023台灣文博會」將於9月22日開幕，台鐵局攜手文化部國家鐵道博物館籌備處（簡稱鐵博籌備處）合作策劃「鐵博特色便當」，由台鐵局七堵餐務室及台北鐵路餐廳攜手獻出各自招牌特色便當主菜，包含櫻桃鴨、紹興雞腿排兩選擇，尤其是「藍皮柴油客車」造型的便當盒更是超吸睛，讓不少網友們紛紛敲碗，希望此便當能成為常駐款。
記者葉盛耀/綜合報導
台鐵局指出，此次特色便當特別採用清爽鮮美筊白筍及萌芽的嫩豆苗為時蔬配菜，象徵著鐵博籌備處新生。主菜則集結了七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」及台北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」，再以招牌滷蛋及經典酸菜為配菜，最後以山藥捲作為飯後甜點。
尤其便當盒是「藍皮柴油客車」造型，最是讓人驚艷，堪稱是台鐵最美便當，台灣鐵路管理局今(7)日在官方臉書貼出訊息後，網友們紛紛留言，「『便當局』不會讓人失望」、「果然(便當)是本業」、「為什麼要限定限量？很想要啊」、「便當超有質感」，也有不少人希望此便當不要限期，能成為常駐款，即固定提供的便當。
台鐵局表示，9月9日至9月17日的「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程，就可以吃到這款「鐵博特色便當」，由七堵餐務室監製。無法參加此行程的，則於9月22日~10月1日到鐵博籌備處(大禮堂)場域現場將有販售，此「鐵博特色便當」由台北鐵路餐廳製供，每份售價150元，午餐限定，每日限量。
受到全民好評的便當，還有全聯攜手農委會推出的60元「幸福餐盒」，其中一款「黃金厚厚雞排」，更是主打比50元還厚的雞排，使用國產雞胸肉，透過斷筋設備、針灸按摩，讓雞肉更易醃漬入味。而家樂福也有60元幸福餐盒，包括「台灣烤鯖魚平價幸福餐盒」、「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」等口味。