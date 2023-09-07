NBA小波特到訪基隆 謝國樑：分享經驗讓運動教育與賽事國際化
NBA今年賽季奪冠的丹佛金塊隊成員小波特(Michael Porter Jr.)，今（7）日到基隆市安樂高中出席基隆明日之星國際籃球訓練營，基隆市長謝國樑也到場與小波特進行交流並聆聽經驗分享，期盼透過經驗分享與球技指導，讓運動教育與賽事逐步邁向國際化，也使基隆的教育變得更好。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，Michael Porter Jr.曾受過傷仍努力不懈、為人謙卑的精神令人感動，並在今年讓所屬丹佛金塊隊拿下NBA總冠軍，這次首次的亞洲行，相信能為基隆孩童在籃球球技上的學習與訓練提供寶貴的經驗分享，期待透過球技指導，精進基隆學子的球技及經驗。
Michael Porter Jr.透過翻譯跟大家分享，提到每個人在球場上定位不同，但最終目標都是讓球隊獲得勝利；強調籃球重視團隊運作，讓每個人思考對團隊做出貢獻，也分享人的生命會有高低起伏，受傷時期的經驗，透過努力的學習及克服，將讓人生蛻變成為更強大的人。
基隆市政府教育處提到，小波特本人對於基隆的行程非常期待，除了品嘗基隆在地美食外，將前往和平島欣賞特殊地質景觀。此次透過運動國際交流，除了提供專業指導，讓學生球技更上一層樓外，也會激發學生對籃球的熱情，讓基隆籃球運動更為茁壯。