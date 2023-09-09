綠營盤點明年立委選情！危險名單出爐　「15選區選情緊繃又膠著」

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其中，基隆市立委蔡適應早早宣布不競選連任，但該區命運多舛，原參選人張秉鈞因涉詐助理費後退選，換成鄭文婷出戰；現任宜蘭縣立委陳歐珀則因捲入詐騙案退選，改派議員陳俊宇出征。
在台北市部分，綠營在8席中，共擁4席次，這次除了第一選區（士林、北投）立委吳思瑤選情較穩，第二選區（大同、士林）參選人王世堅陷入與現任立委何志偉的整合問題，第四選區（內湖、南港）立委高嘉瑜面臨泛綠分裂危機，至於宣布退選的第五選區（中正、萬華）立委林昶佐，交棒給參選人吳沛憶，贏得民心還要再加把勁。
爭取桃園第一選區立委連任的鄭運鵬，對上形象好的國民黨議員牛煦庭，要持續觀察藍營「村長」詹江村是否參選到底；新北部分，第八選區（中和）被視為藍大於綠，現任立委江永昌不連任後，改派參選人吳崢出場，選民是否埋單有待觀察，第十二選區（汐止、金山）立委賴品妤在上次選舉時微幅領先，本屆陷入綠能、跌倒案等爭議，再加上對決有地方實力的國民黨參選人廖先翔，能否爭取連任外界關切。
在立委補選中勝選的台中市第二選區（大肚、烏日、龍井）林靜儀，將再度與國民黨前立委顏寬恆PK，顏的家族勢力不容小覷；在上屆以「黑馬」之姿，贏得第五選區勝選的莊競程，挑戰二度連任，需戰戰兢兢、嚴陣以待。
至於同樣在立委補選中獲選的蔡培慧，在藍營地方執政下已不好選，再加上民進黨前水里鄉長陳癸佑參選威脅，能否守住關鍵一席，黨內相當關切；嘉義市現任立委王美惠，一樣面臨黨內整合問題，自立委初選以降，與同黨議員黃露慧殺得刀刀見骨，民進黨嘉義市議會黨團日前更列出王政黨立場不清等行為，逼得王出面澄清，「對民進黨盡心盡力，別無二心，遭黨籍市議員莫須有指控，深感遺憾」。
高雄市第三選區（左營、楠梓）現任立委劉世芳因身體因素不連任後，交棒給市議員李柏毅，將與市議員李眉蓁打對台，而該區也被黨內視為高雄最危急選區之一。
屏東、台東同時出現綠營分裂危機，泛綠的屏東第二選區（屏南）無黨籍立委蘇震清，因《選罷法》通過後無法參選，改派兒子蘇孟淳出征，綠營提名的新系縣議員許展維退選後，推出屏東縣政府民政處長徐富癸出戰，藍營在該區還未提出人選，但據了解，藍營可能不推出人選、傾向與蘇合作。
前立委賴坤成雖然成功在立委初選中，阻斷現任立委劉櫂豪4連霸之路，劉卻因不滿「毀滅式攻擊」，嗆聲說「會積極朝參選方向前進」，在兩人恩怨未解情況下，增添選舉變數。
對於危險名單評估，綠營認為「言之過早」，輔選人士透露，區域立委選情部分，大選前2個月才是關鍵時刻，屆時會決定哪幾區為穩定區、激戰區、艱困選區，並把資源投入到激戰區、全面攻打，包含安排參選人與賴清德合體、加強廣宣等，事實上，總統蔡英文當年也是同樣的打法，「以綠營來看，總統參選人去選區越多次，會有加乘效果」。
民進黨區域立委危險名單如下：
基隆市
宜蘭縣
台北市：第二選區（大同、士林）、第四選區（內湖、南港）、第五選區（中正、萬華）
桃園市：第一選區
新北市：第八選區（中和）、第十二選區（汐止、金山）
台中市：第二選區（大肚、烏日、龍井）、第五選區（北屯、北區）
南投縣：第二選區
嘉義市
高雄市：第三選區（左營、楠梓）
屏東：第二選區（屏南）
台東縣