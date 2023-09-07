高雄熱氣球9月底浪漫升空 高空欣賞惡地地形及城市美景
高雄連續三年舉辦的「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗活動，今年特別跨中秋、雙十連假，首先在9月23日於月世界獨特的惡地地形升空，10月7日再到愛河迷人的港灣美景搭乘飛揚高空的炫彩熱氣球，感受有如土耳其卡帕多奇亞的特殊地景及法國塞納河畔的浪漫，9月12日中午12點起在ibon開始售票。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市長陳其邁表示，高雄田寮月世界擁有獨特惡地地形，搭乘熱氣球從上空俯瞰，有如台版「卡帕多奇亞」，當地還有鮮嫩多汁的各式土雞料理，每每吸引美食饕客前來品嚐。而在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，則可以一覽愛河晨昏都市美景，有法國塞納河般浪漫氛圍。今年熱氣球繫留體驗活動在中秋及國慶連假期間舉辦，歡迎大家一起來高雄搭熱氣球，品嚐在地美味小吃與餐廳，來一趟滿足視覺及味蕾的充實假期。
觀光局長高閔琳進一步表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次自9月23、24日、9月28到10月1日於田寮月世界拉開序幕；10月7至10日、10月14、15日則在愛河繼續航程。
兩場域活動期間晚上有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河場次更搭配美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。此外，到月世界搭熱氣球除可就近享用土雞料理，還能順遊鄰近旗山、美濃等區域的景點，遊程規劃多元豐富；觀光局指出，經過飛行團隊專業評估，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間（上午場約6:00-8:00；下午場約16:00-17:30），繫留活動每場次名額有限。