Selina兒子「肺積水」暫住保溫箱　新生兒科醫詳解可能情況

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鄭玫枝說，其實通常不會用「肺積水」來形容新生兒肺部有液體殘留的情況，因為小朋友還在媽媽肚子裡的時候，肺部就充滿羊水等液體，出生後一時還來不及被吸收掉，就可能導致短暫的呼吸窘迫，一般是用「新生兒暫時性的呼吸窘迫」來描述。
如果孩子是經過產道自然生產，鄭玫枝表示，經過產道擠壓，新生兒肺部的液體比較容易被吸收，孩子哇哇大哭的時候，肺部就能自然張開，並恢復呼吸順暢；如果是剖腹產的孩子，因為沒有經過擠壓，發生暫時性的呼吸窘迫的機率會高一點，但發生率也在5%以下。
至於Selina提到孩子住保溫箱一事，有些民眾會疑惑是否與早產有關。鄭玫枝解釋，其實保溫箱除了保暖，另一個重要目的就是方便醫護人員觀察孩子的呼吸情況，因為在保溫箱內不用穿衣服、可以直接了解孩子的活力與呼吸狀況，即使是足月生產的寶寶，出現暫時性呼吸窘迫時候也會暫住48小時左右觀察。
鄭玫枝也提到，早產兒的呼吸窘迫是另外一個問題，因為小朋友未滿37週就生下來，肺部的成熟度還不夠，所以表面張力數欠缺、產生「新生兒呼吸窘迫症候群」，不過通常早產的孩子以剖腹產生產的機率較高、肺部液體吸收比較緩慢，暫時呼吸窘迫也會比較明顯，需要的恢復時間也會比較久一點。
此外，除了單純肺部液體吸收不完全的情況，鄭玫枝說，兒科醫師也會特別注意是否有其他先天性疾病或感染的可能性，尤其乙型鏈球菌跟大腸桿菌是婦女產道比較常見的細菌，在生產時孩子可能會接觸到，如果確認後認為孩子不應該有呼吸窘迫、卻出現相關症狀，醫師就要把感染列為考量重點之一。
鄭玫枝指出，暫時性的呼吸窘迫在沒有其他疾病問題的情況下，通常過48小時、等孩子肺部水分吸收掉就沒事了，但如果有感染發生、或具有其他如先天性心臟病等問題，恢復時間會拉比較久，3天、5天到一週都有可能。