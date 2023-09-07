最強星二代／謝金燕「不靠爸」隱瞞家世出道！周湯豪差點進天團SJ

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謝霆鋒身為謝賢及狄波拉之子，父母都是紅透半邊天的知名香港演員，他從小就在充滿明星的環境成長，12歲就拍攝了寫真集《男城市驚喜》。而他長大後為了幫忙父親還債，不得不和英皇娛樂簽下長期合約，因此年僅16歲就出道，他也立刻受到大眾矚目，先是在歌唱界嶄露頭角，緊接著在戲劇、電影圈也有精彩表現，不僅是香港首位80後金像影帝，也是香港首位金像獎演員獎項大滿貫，成為不折不扣的新一代香港天王。
周湯豪6歲就發專輯！差點進韓團Super Junior
周湯豪的母親為女星比莉，父親為演員周禹侯，他年僅6歲就和曹啟泰的女兒曹榕緹，發表專輯《童言童語》而短暫出現在演藝圈，14歲時在比莉歌曲《誰是白痴》中演唱Rap片段，國中畢業後就被送往美國留學攻讀音樂專長。他16歲時曾被韓國SM娛樂星探發掘，邀請他成為韓團Super Junior的一員，但因為母親比莉不同意，他最終沒有赴韓發展，而是選擇回到台灣演藝圈，並在2016年憑藉〈帥到分手〉一曲爆紅，他也持續在音樂這條路上深耕，熱愛創作的他曾表示：「我只是純粹做我想做的音樂。」
謝金燕不靠爸！隱瞞家世出道超爭氣
謝金燕的父親為已故主持大哥豬哥亮，但她沒有靠著父親光環踏入演藝圈，而是隱瞞家世，報名節目《歡樂週末派》中的「美腿小姐」選拔單元，並從中脫穎而出，她因為表現亮眼，也被製作人王偉忠安排至另一檔節目《連環泡》的「七點新聞」短劇單元，王偉忠當時還心想：「漂亮女孩肯演女丑還肯吃苦，很特別。」直到後來才得知謝金燕是豬哥亮的女兒。之後謝金燕轉戰歌唱界，有了更精彩的成績，還曾獲得第18屆及第23屆金曲獎最佳台語女歌手獎，她證明了星二代靠自己的力量，也能在演藝圈出頭天。
吳姍儒原本是國中英語老師！出道3年就拿金鐘獎
吳姍儒的父親為知名主持人吳宗憲，她從美國留學回來後，原本是國中英語老師，2013年與陳筱蕾主持節目《Yahoo娛樂爆》，正式踏入演藝圈，2016年則和吳宗憲一起主持節目《小明星大跟班》，至今仍在電視上熱播。吳姍儒的口條清晰、反應迅速，也相當具有幽默感，受到許多觀眾喜愛，她先是和吳宗憲一起拿下第51屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，成為史上第一對共同獲得金鐘的父女檔，另外也和黃子佼共同主持益智節目《一呼百應》，拿下第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，以及憑藉實境談話節目《36題愛上你》，獲得第56屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她目前手上握有3座金鐘主持人獎座，主持方式雖然和父親吳宗憲不同風格，卻同樣廣受觀眾歡迎。