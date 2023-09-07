高虹安名車接送跑行程惹議！「被請辭」文化局長錢康明臉書揭內情

砸52億搶才！教育部拚5年再增1.8萬國際新生　不留台追討獎學金

▲行政院會今（7）日通過教育部「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計以5年52億元經費，留住國際人才在台工作，教育部技職司長楊玉惠（左）說明細節。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.07）
▲行政院會今（7）日通過教育部「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計以5年52億元經費，留住國際人才在台工作，教育部技職司長楊玉惠（左）說明細節。（圖／記者李琦瑋攝，2023.09.07）

記者李琦瑋／台北報導

行政院會今（7）日通過教育部「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計以5年52億元經費，設置10個海外基地，由國內大學校院及企業共同推動「新型專班」擴大海外招生，由國發基金提供「產學獎助金」與企業提供「生活／實習津貼」，吸引優秀國際生來台就讀並留台工作。教育部技職司長楊玉惠受訪表示，預計在既有招生管道外，再增1.8萬名國際新生來台就讀，「新型專班」的學生若不履約、不留台工作，將追討國發基金的「產學獎助金」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部在既有「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」外，再加強力道，推動「促進國際生來台及留台實施計畫」。

楊玉惠說，該計畫的國際生包括港澳僑生、世界各國境外生，但不包含陸生，5年（113至117年）52億元將花在3項策略，包括整合大學組成2大聯盟以及在「歐美國家」與「新南向國家」設置10座海外基地，提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。

策略二是，大學與技專校院可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班等「新型專班」，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計

楊玉惠表示，新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費、來台的機票費、行政費用（當地簽證、體檢費等），另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」。

策略三是強化大學對國際生的職涯諮詢及就業輔導機制，並有專責人員協助系所照顧國際生，將與經濟部合作，幫助國際生留台工作、為企業所用。

楊玉惠進一步指出，學校在招生前就要先和企業談好，找到願意提供每月1萬元生活津貼的企業，之後大學就會帶著企業承諾，到海外招生，至於是否規定學生畢業後要到該企業就職，則要看當初學校、企業、學生三方合約怎麼簽訂。

她說，大部分企業希望有挑選空間，如果是這樣，最後學生沒到該公司就職，不該追回生活津貼，而大學端就是要善盡職涯輔導功能，協助學生在台灣找到工作，另外，新型專班的課程架構會跟一般班級一樣，只是過程中，會有企業的業師進來，介紹公司營運重點、需要具備的能力等，因此整體人才養成，不會有影響，亦即不會影響學生去別的企業就職。

楊玉惠表示，但學生若不留台工作，國發會將追回國發基金提供的「產學獎助金」，後續會再討論追討方式，畢竟學生有簽訂合約，除非遇到重大變故、健康因素等，有不能履約的困難，會基於人道免責，這部分會再訂定一些規範。

至於先前政府推動新南向產學專班，出現學生打黑工亂象，政府該如何把關這批國際生權益？楊玉惠說，「新型專班」的學生來台就2年，不用擔憂學雜費跟生活費，不需要去打工，希望這樣的誘因可以讓學生好好學習，若實施成效好，國發基金會再加碼。 

對於「促進國際生來台及留台實施計畫」預計達到的目標，楊玉惠表示，「新型專班」招收的學生非高中應屆畢業生，而是已經在國外專科畢業、大學就讀2至3年、甚至畢業的國際學生，與既有新南向、擴大僑生等計畫生源不同，希望在5年內透過該專班，新增加1萬8000名國際新生，但既有管道與計劃的生源也不能少，多管齊下向國際搶才。

楊玉惠說，另外，就是希望在該計畫效益的擴散下，整體「強化人口及移民政策」2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人；目前會先著重在越南、菲律賓、印尼等地設海外基地，就是一個服務的平台，大學端可以向境外生宣導，帶合作企業一起前往當地，讓學生了解未來工作屬性、職涯發展、願景等，才能吸引他們願意留台工作，整體計畫會跨國發會、國科會、經濟部、外交部、僑委會等，「打國家團體戰」。

缺工搶國際人力！外國學生畢業留台工作　重視就業速度、產業類別

台海危機影響境外生留台　陸生歸零、大馬學生出走

逾700台灣、華語文獎學金受獎生畢業　教育部鼓勵留台就業

全球留台傑出校友獎10人獲獎　鞏固台灣與母國情誼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞