砸52億搶才！教育部拚5年再增1.8萬國際新生　不留台追討獎學金

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊玉惠說，該計畫的國際生包括港澳僑生、世界各國境外生，但不包含陸生，5年（113至117年）52億元將花在3項策略，包括整合大學組成2大聯盟以及在「歐美國家」與「新南向國家」設置10座海外基地，提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。
策略二是，大學與技專校院可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班等「新型專班」，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計
楊玉惠表示，新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費、來台的機票費、行政費用（當地簽證、體檢費等），另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」。
策略三是強化大學對國際生的職涯諮詢及就業輔導機制，並有專責人員協助系所照顧國際生，將與經濟部合作，幫助國際生留台工作、為企業所用。
楊玉惠進一步指出，學校在招生前就要先和企業談好，找到願意提供每月1萬元生活津貼的企業，之後大學就會帶著企業承諾，到海外招生，至於是否規定學生畢業後要到該企業就職，則要看當初學校、企業、學生三方合約怎麼簽訂。
她說，大部分企業希望有挑選空間，如果是這樣，最後學生沒到該公司就職，不該追回生活津貼，而大學端就是要善盡職涯輔導功能，協助學生在台灣找到工作，另外，新型專班的課程架構會跟一般班級一樣，只是過程中，會有企業的業師進來，介紹公司營運重點、需要具備的能力等，因此整體人才養成，不會有影響，亦即不會影響學生去別的企業就職。
楊玉惠表示，但學生若不留台工作，國發會將追回國發基金提供的「產學獎助金」，後續會再討論追討方式，畢竟學生有簽訂合約，除非遇到重大變故、健康因素等，有不能履約的困難，會基於人道免責，這部分會再訂定一些規範。
至於先前政府推動新南向產學專班，出現學生打黑工亂象，政府該如何把關這批國際生權益？楊玉惠說，「新型專班」的學生來台就2年，不用擔憂學雜費跟生活費，不需要去打工，希望這樣的誘因可以讓學生好好學習，若實施成效好，國發基金會再加碼。
對於「促進國際生來台及留台實施計畫」預計達到的目標，楊玉惠表示，「新型專班」招收的學生非高中應屆畢業生，而是已經在國外專科畢業、大學就讀2至3年、甚至畢業的國際學生，與既有新南向、擴大僑生等計畫生源不同，希望在5年內透過該專班，新增加1萬8000名國際新生，但既有管道與計劃的生源也不能少，多管齊下向國際搶才。
楊玉惠說，另外，就是希望在該計畫效益的擴散下，整體「強化人口及移民政策」2030年可招收國際生累計逾32萬人、預計留用人數累計可逾21萬人；目前會先著重在越南、菲律賓、印尼等地設海外基地，就是一個服務的平台，大學端可以向境外生宣導，帶合作企業一起前往當地，讓學生了解未來工作屬性、職涯發展、願景等，才能吸引他們願意留台工作，整體計畫會跨國發會、國科會、經濟部、外交部、僑委會等，「打國家團體戰」。