最美星二代／王中平愛女韓菲仙氣爆棚 小S女兒Lily自帶明星氣場
許多藝人從小就帶著孩子上節目，也會不時在社群上分享家庭生活，不少星二代遺傳到爸媽的好基因，長相出眾，甚至直接出道當藝人。爸媽每每發出女兒的照片，都會引發網友暴動，其中包含李㼈女兒李紫嫣、王中平女兒韓菲、王彩樺女兒黃于庭，還有小S二女兒Lily，都被網友封為「最美星二代。」
記者薛羽彤／綜合報導
李㼈和熊家婕婚後育有一對子女，在李紫嫣年幼時，熊家婕常帶著孩子上節目，當時就因可愛的外貌獲得關注，如今李紫嫣19歲，長得亭亭玉立，遺傳到媽媽出眾的外貌，李㼈每每曬出女兒的照片，都引發網友暴動，進而成為「國民岳父」。李紫嫣也跟著爸爸的腳步進入演藝圈，2020年以女團PER6IX出道，近期更參加選秀節目《未來少女》，力拼團體出道。
王中平和余皓然的女兒韓菲，外型亮麗仙氣爆棚，2年前韓菲獨自一人飛往加拿大留學，為了回台追夢，今年1月宣布休學，決定跟隨爸媽腳步，進入演藝圈。5月韓菲發行專輯《顯化法則》，被誇歌聲好聽又有辨識度，且能創作詞曲，根本是才女無誤，星途一片光明。王中平和余皓然一家人出現在韓菲發片記者會上，女兒為了音樂之路決定放棄學業，爸媽力挺的態度讓韓菲忍不住淚崩。
王彩樺時常在社群上分享女兒的照片，20歲大女兒黃于庭（庭庭）擁有大眼挺鼻，因逆天顏值爆紅，照片甚至被網友轉發到PTT表特板，王彩樺也因此被冠上「國民岳母」的稱號。去年黃于庭正式出道，和王彩樺一起主持旅遊節目《媽呀！好好玩》，黃于庭目前就讀淡江大學資訊管理系，對於女兒踏上星路，王彩樺表態支持，但堅持一定要大學畢業，也要求女兒學好英文，錄製節目和拍廣告等演藝工作只能趁假日。
小S的二女兒Lily（許韶恩）擁有高挑身材、纖細螞蟻腰165公分的她體重只有43公斤，年僅15歲的她平時打扮成熟，一點也不看不出只是高中生。Lily的IG擁有37萬人追蹤，去年她首度在美妝品牌活動上公開亮相，雖然Lily尚未正式出道，偶爾會拍拍雜誌、業配產品，近來還替鼓鼓拍MV，默默累積不少人氣，她高顏值的外貌和自帶的明星氣場，讓不少網友敲碗Lily快點出道。