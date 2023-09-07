美網／謝淑薇女雙4強對手難纏 加紐組合經驗豐富、一人身高達190
台灣老將謝淑薇和中國大陸新生代好手王欣瑜在本屆美網再度合拍，兩人已經闖進到4強賽，接下來的對手將是賽會第16種子Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe，雙方將來爭奪決賽門票。
記者黃建霖/綜合報導
謝淑薇和王欣瑜在晉級之後，下一輪對手是加拿大和紐西蘭組合Gabriela Dabrowski／Erin Routliffe，她們曾在第二輪擊敗另一組「海峽組合」吳芳嫺／朱琳，實力不容小覷。
有意思的是，Dabrowski／Routliffe在16強的對手正是謝淑薇老搭檔Barbora Strycova和另一名捷克選手Marketa Vondrousova，這場比賽由於Vondrousova在之前的單打比賽中拉傷了背部和肩膀，最終決定退賽。
這一屆美網是Strycova在退役之前的最後一站賽事，她的狀態仍相當不錯，甚至在第二輪擊敗了美網女雙第一種子Barbora Krejcikova／Katerina Siniakova，可惜搭檔因傷退賽，只能用這樣的方式結束輝煌的生涯，也錯失了和謝淑薇交手的機會。
31歲的Dabrowski，WTA雙打世界排名最高達到第5位，過去獲得過2次大滿貫冠軍，分別是2017年法網混雙冠軍以及2018年澳網混雙冠軍，也曾打進過2019年溫網女雙決賽，生涯共獲得過10個WTA巡迴賽女雙冠軍，實力不容小覷。
28歲的Routliffe擁有3個WTA巡迴賽雙打冠軍，在ITF女子巡迴賽擁有1個單打和15個雙打冠軍。她身高有190公分（6呎3吋），擊球威力驚人，需多加注意。