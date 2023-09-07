大里工業區瀰漫偏酸榴槤味　民眾作噁

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員張芬郁表示，5日晚間接獲住在十九甲的民眾反應，在大里工業區上班，最近騎機車經過大里工業區污水處理廠，一股惡臭撲鼻，他一路被臭回家，甚至騎到大里軟體園區都聞得到，今上午民眾再反應，一打開家中窗戶又是同樣異味撲來。
張芬郁指出，不只該民眾有此反應，從8月25日開始1999就陸續接獲民眾反應在工業十四路和工業二十路、工業十一路附近，空中飄散臭味，有人說是塑膠味、化學味、燃燒廢棄物等，另大里十九甲伯朗大道，距離大里污水處理廠約500公尺，附近也有民眾反應異味難聞，她立即要求環保局追查異味源頭。
環保局稽查大隊長羅文龍指出，環保局近日曾派員前往巡查，確有聞到間歇酸性異味，於5日白天及晚間在工業區地毯式搜索，發現工業十四路與工業二十路口異味最為濃烈，再以空拍機確認異味來源疑似為一旁污水廠後方加藥機房位置。
6日午間再派員入廠稽查，經向污水處理廠現場工作人員確認，該廠分別在8月21日、25日、30日和9月4日陸續收受外縣市一家事業廢液處理後，即有明顯偏酸類似榴槤味的刺鼻味道散出，廠方表示，因近日也遭工業區廠商協進會反映異味，已決定在9月4日收受最後一批廢液處理，即停止再收受處理，現場味道可逐漸消散。
張芬郁表示，6日晚上民眾再次反應，在大雨滂沱中經過污水處理廠還是惡臭難耐，3至5分鐘的路程都快吐出來，今上午又表示味道未改善。張芬郁指出，近期風向較不固定，偏北偏南風都有，工業區污水處理廠位在修平科技大學北方，當偏北風時，兩處相距不遠，污水廠產生的異味也可能對學校產生影響，所幸尚未開學，否則學生一定受不了。
環保局指出，最後一批廢液在9月4日進場，大約10天味道可以消除，今會以手持異味檢測儀前往初步檢測，若異味濃度數值高，會進一步做周界異味採樣，若濃度超標即會開罰，此外，也對污水廠現場人員法令宣導，並已發文給工業區服務中心，要求確實依照相關規定操作及防範，切勿再有類似情形發生，另環保局也不排除其他污染源，將於近日選擇適當地點放置移動式監測車，釐清附近空氣污染物情形，並加強巡查與查核工作，以維護區域空氣品質。