高虹安名車接送跑行程惹議！「被請辭」文化局長錢康明臉書揭內情

淚灑竹市府！蔡麗清最後一天上班　謝遍市府團隊所有人「獨缺她」

▲新竹市副市長蔡麗清（左）今日是在竹市府任職最後一天。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲新竹市副市長蔡麗清（左）今日是在竹市府任職最後一天。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者林莞茜／綜合報導

新竹市府4日發布人事異動，副市長蔡麗清今（7）日卸職，他在臉書上以「雲淡風清，無愧我心」8字，透露她進入新竹市府261天的心路歷程，並發表一長串感謝名單，包括市府同仁，議會議長、副議長及所有議座，還有新竹市民及所有關心她的人，不過通篇卻不見新竹市長高虹安，讓網友好奇留言，也讓「被請辭」說法再度掀起熱議。

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蔡麗清在貼文中表示「短短的261天，讓我有不同的歷練與成長」，她謝謝市府最親愛的所有同仁在這段期間讓她學習很多，讓她知道她還有更多的事情可以做，「祝福最最最一流的市府團隊同仁一切順心，也要繼續為廣大的新竹市民服務，打造一座偉大的城市，替新竹市創造精彩未來」。

蔡麗清也感謝新竹市議會議長、副議長與所有議座的鼓勵、愛護、指導，更結交了很多一生的好朋友，受益良多。蔡麗清說，「更感謝我親愛的新竹市民朋友們，與您們共同經歷過的一切，都是我最美麗的心情」。

蔡麗清以此篇貼文來告別、感謝在新竹市府的261天，而今日也是他自市府的最後一天，該人事派令將於9月11日生效，不過貼文中，幾乎所有人都感謝了，就是沒提到市長高虹安，由於「被請辭」說法引發社會議論，如今網友也紛紛好奇留言表示「感謝名單怎麼沒有市長」、「哈 唯一不用謝的就是....」、「沒感謝高虹安？」。

此外，蔡麗清今日也特別準備700多杯濃情蜜意奶茶，發送給同仁「真的很感謝每一個人謝謝大家」，市府同仁也獻上花籃祝賀，讓蔡麗清也忍不住掉下眼淚，心情五味雜陳直呼「市府每個人都對我那麼好，市民朋友其實也都對我很熱情。」

針對外界質疑，竹市府指出，相關市府人事異動發布後，外界充斥諸多非事實之臆測造謠，尤盼議員問政仍應實事求是，而非以無憑無據個人想像帶風向；竹市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行佈達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。

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