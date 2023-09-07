淚灑竹市府！蔡麗清最後一天上班　謝遍市府團隊所有人「獨缺她」

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蔡麗清也感謝新竹市議會議長、副議長與所有議座的鼓勵、愛護、指導，更結交了很多一生的好朋友，受益良多。蔡麗清說，「更感謝我親愛的新竹市民朋友們，與您們共同經歷過的一切，都是我最美麗的心情」。
蔡麗清以此篇貼文來告別、感謝在新竹市府的261天，而今日也是他自市府的最後一天，該人事派令將於9月11日生效，不過貼文中，幾乎所有人都感謝了，就是沒提到市長高虹安，由於「被請辭」說法引發社會議論，如今網友也紛紛好奇留言表示「感謝名單怎麼沒有市長」、「哈 唯一不用謝的就是....」、「沒感謝高虹安？」。
此外，蔡麗清今日也特別準備700多杯濃情蜜意奶茶，發送給同仁「真的很感謝每一個人謝謝大家」，市府同仁也獻上花籃祝賀，讓蔡麗清也忍不住掉下眼淚，心情五味雜陳直呼「市府每個人都對我那麼好，市民朋友其實也都對我很熱情。」
針對外界質疑，竹市府指出，相關市府人事異動發布後，外界充斥諸多非事實之臆測造謠，尤盼議員問政仍應實事求是，而非以無憑無據個人想像帶風向；竹市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行佈達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。