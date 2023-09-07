新北表揚25家友善家庭措施企業 這一家公司發10萬元生育補助
新北市政府勞工局推動企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫，今年有49家企業通過審查，其中有25家獲得優質企業表揚，勞工局6日頒發獎狀，表揚這些優質的幸福職場企業。其中第一金證券提供「10萬元生育補助」，還有其他企業實施優於法令的產假或陪產等婚、喪、防疫等防疫關懷物資，透過友善幸福職場的福利措施，造福新北的勞工朋友。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府勞工局長陳瑞嘉表示，今年獲獎企業中有4家審核通過5項措施，為本次最多；除了提供優於法令的產假或陪產、婚、喪、防疫等假及數萬元的生育補助外，還有提供優於法令的全薪生理假、生日假、及特休假天數等，或者辦理友善孕產婦的措施、設置臨時托兒空間等鼓勵生育，讓員工更能兼顧工作與家庭。
任職於第一金證券的鄭先生表示，公司提供優於法令的陪產假，讓他在配偶生產時能夠時放下手邊工作，專心陪伴，更有10萬元的生育補助，對育兒有實質性的幫助；另一名員工江小姐也感謝公司提供2天的全薪疫苗接種假，讓她在預約疫苗時更有彈性，接種後也有充足的時間休息。
台康生技張小姐說到，因公司有提供半薪的家庭照顧假，讓她在有緊急照顧家人需求時，可無後顧之憂的請假，另外她也與家人一同參加家庭日活動，有機會讓家人了解公司，增進親子關係。
今年首次申請計畫的聚興科技，人資部林專員表示，有參考其他企業歷年通過的措施，希望透過建立友善措施制度讓員工安心工作，降低人力流動，讓好的人才可以被企業久任留用。
新北市政府勞工局指出，透過25家獲得優質企業表揚的楷模，希望轄內企業多多參考仿效，也鼓勵體察員工需求，辦理讓員工更有感、更受用的措施，創造勞資雙贏。