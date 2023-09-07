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行人早開時相頻見「暴衝」 議員要求宣導

▲議員黃守達指出，近期改為行人早開時相的路口，經常可見汽機車「暴衝」或「緊急煞停」的狀況 (圖／柳榮俊攝2023.9.7)
▲議員黃守達指出，近期改為行人早開時相的路口，經常可見汽機車「暴衝」或「緊急煞停」的狀況 (圖／柳榮俊攝2023.9.7)

記者柳榮俊/台中報導

全台各縣市皆逐步增設「行人專用時相」以及「行人早開時相」希望減少人車交織。台中市議會今(7)日進行專案報告，市議員黃守達指出，許多近期改為行人早開時相的路口，因民眾習慣以及對交通號誌的不了解，經常可見汽機車「暴衝」或「緊急煞停」的狀況，形成用路人交通安全上的風險。

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黃守達表示，近期交通局在許多路口設置「行人專用」以及「行人早開」時相號誌，五月時還各僅有31處、30處；到8月下旬，分別增加至122處以及228處，行人專用或早開的時相號誌迅速增加中。積極推動行人特殊時相是好事，但也應該注意配套問題。


黃守達舉西區美村路一段與民生路口為例，該處過往即設置有行人專用號誌（行人讀秒燈）且讀秒燈是與行車管制號誌（紅綠燈）同步的。但最近該處改成行人早開時相，行人有約5秒的時間可優先通行，但因與往常經驗不同，且缺乏宣導，所以汽機車「看錯燈」搶先衝出來的狀況屢見不鮮。


黃守達進一步指出，就算已多次行經改為行人早開時相的路口，許多民眾仍會判斷號誌只是「暫時故障」了。這就是缺乏宣導的結果。


黃守達要求，市府應加強行人早開號誌的宣導，甚至可以研議在過渡時期設置「行人時相早開」標誌。另外，也可研議同步更新紅綠燈，將一般的紅綠燈改為讀秒式，讓用路人習慣行車與行人的管制燈號完全獨立，也能減少車流啟動的遲滯時間。


交通局表示，汽機車駕駛人於路口，應依據行車號誌燈號行駛，而非依據行人專用號誌，交通局也將持續宣導，並視需求加裝「特殊時相路口，請依號誌行駛」等告示牌面或紅燈倒數設備等，以提醒用路人依號誌行駛，維護道路交通安全。

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