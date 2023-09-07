黃子佼捲性騷擾「尾牙主持找嘸人」！小禎認了：今年詢問度蠻高的
藝人小禎（胡盈禎）今（7）日以代言人身分出席「W.SHOW8周年記者會」，不僅透露目前旗下經營的保健飲品副業營業額破千萬，更在現場大方聊起與前夫李晉良，還有緋聞男友「壁紙小開」丁春霆3人之間的關係，再次強調大家真的只是朋友。由於前陣子因為黃子佼捲入性騷擾的關係，今年各大廠商都找不到人主持尾牙，對此，小禎的經紀人在一旁透露，「詢問度蠻高的」。
記者詹鎰睿／台北報導
小禎分享，目前的生活非常忙碌，不是工作就是去運動，可能因為沒有睡好的關係，身體發出警訊，在她靠近腰窩的部位附近長「皮蛇（帶狀皰疹）」，考慮過幾天要去看醫生。談到好一陣子都沒碰面的爸爸胡瓜，近期積極健身，還秀出大肌肉，讓身為女兒的小禎非常開心，「很久沒看他出來運動！」
由於小禎前幾天以贊助商身分現身國際籃球瓊斯盃，還跟前夫李進良有搞笑互動，格外掀起話題。對此，小禎笑著解釋，因為前夫投資的啦啦隊女孩LuxyGirls非常喜歡她，會拍攝短影音也是女孩們的想法，直呼：「我好幾次提醒她們，我們已經離婚了！」
至於被問到緋聞男友丁春霆當時有沒有在場？小禎則回，「有啊！我們都是一群朋友去捧場，去挺朋友的活動啊。」自嘲身邊朋友關係錯綜複雜，彼此之間都有認識，可是她仍不清楚前夫李進良與丁春霆兩人有沒有認識。
聊到今年尾牙主持活動，好友佩甄曾強力推薦小禎可以頂黃子佼的缺，小禎則謙虛表示，以佼哥的主持功力，「我沒有辦法啦！」而經紀人也在一旁悄悄透露，今年的尾牙詢問度蠻高的。
※【NOWnews 今日新聞
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