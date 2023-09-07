魏如萱騎車「下半身著火」！腰痠3周　庾澄慶建議：不要穿內褲

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魏如萱喊冤，她真的認真想嘗試，還專程去單車店試騎，研究裝備，但沒想到光在店內試騎，就讓她體會到什麼是「下半身著火」，回家以後腰痠了三個禮拜！哈林表示，騎單車絕對不能穿內褲，反而更容易摩擦破皮，一定要穿專業的服裝！魏如萱笑說，等她買了車衣，要跟哈林一起組成「娃哈哈小隊」去騎車。
魏如萱好奇，哈林騎車應該有不少受傷經驗？哈林老神在在地說：「摔了好幾次，還活著，雙腳都還在！」但他透露最痛苦的是去擦藥，護理人員必須擦拭、清除傷口的灰塵跟砂石，哈林笑說，那當下真的是講不出什麼好話。哈林還說，也因為受傷，四肢常常傷痕累累，夏天還要耐著高溫穿長袖長褲，就為了遮掩傷口不讓家人擔心，但終究還是騙不了他媽媽。
哈林提到自己一年四季都在運動，一周至少3天，魏如萱問，哈林從何時開始培養運動習慣？哈林說起因就是唱歌，他在舞台上的狀態很瘋狂，整個人來瘋，大概唱4、5首歌後聲音就開始啞。醫生說他在太過投入用力導致缺氧，缺氧下唱歌就會讓聲帶過度摩擦，久了就會聲帶長繭，即使動手術，如果繼續這樣激烈演出，只會反覆地長繭、開刀，聲音好不了，醫生建議他做有氧運動來改善。在接觸有氧運動後，哈林發現聲音狀態真的有變好，因為有氧讓他唱歌有「耐力」，可以唱完整場演唱會後嗓子還維持在一定狀態，也因此一直持續有氧運動到現在，哈林說，體力能負荷，唱歌才是享受。