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beanfun!孵育新銳創作者　插畫家33助攻！第三屆線下座談報名開跑

▲beanfun!孵育新銳創作者，邀請人氣插畫家33分享「商案與社群經營術」，線下座談引起熱烈迴響。（圖／beanfun!提供）
▲beanfun!孵育新銳創作者，邀請人氣插畫家33分享「商案與社群經營術」，線下座談引起熱烈迴響。（圖／beanfun!提供）

家庭消費中心／綜合報導

beanfun!在2023年啟動「創作者神隊友」計畫，前兩屆已累積超過百位圖文創作者成為平台的駐站插畫家，其中創作者線下座談系列活動「創作者神助攻」也獲得插畫家熱烈好評。9月份beanfun! 邀請人氣插畫家33分享「商案與社群經營術」，吸引超過百名創作者報名參加。

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beanfun!創作者線下座談系列活動「創作者神助攻」已接連舉辦4場，從行銷、授權、社群經營等不同面向做為主題。此次邀請人氣插畫家33與創作者分享自己如何從上班族到短短3年期間，成為與50個知名廠商合作的搶手IP，引起新手創作者爭相搶聽。

▲人氣插畫家33受邀參與beanfun!創作者小聚。（圖／beanfun!提供）
▲人氣插畫家33受邀參與beanfun!創作者小聚。（圖／beanfun!提供）
座談會上，33分享自己曾經歷沒有案子的孤獨時期，她也勉勵新手創作者，「不要糾結粉絲數，要一直不斷累積作品」、「想要與某個品牌合作，就要創造出品牌想和你合作的想像空間」。不少創作者會後反饋，本來感覺很迷惘，但聽完33的分享，覺得更有方向了。

beanfun!線下座談「創作者神助攻」除了邀請創作者分享經驗談外，IP孵育團隊的成員也在系列活動上以產業觀點為創作者指點迷津。其中最常被創作者問到的問題是「如何創造出受歡迎的IP？」

對此beanfun! IP孵育團隊的負責人Jase 説：「在設立品牌之前，就能替品牌想好世界觀，同時觀察市場上的作品，有哪些作品和你設定的雷同，你要如何跟他們做出差異化？有故事、接地氣、可以引起粉絲共鳴的，找到屬於你的符號與文化的共感點，引起一群人關注和喜歡。」

▲beanfun! IP孵育團隊負責人Jase。（圖／beanfun!提供）
▲beanfun! IP孵育團隊負責人Jase。（圖／beanfun!提供）
此外，beanfun!在座談活動中，也不定期會邀請創作者上台介紹自己的品牌，透過口條表達、品牌故事陳述去讓創作者更了解如何實際面對廠商。

▲創作者「恐龍的房間」在品牌介紹活動獲得冠軍。（圖／beanfun!提供）
▲創作者「恐龍的房間」在品牌介紹活動獲得冠軍。（圖／beanfun!提供）
透過線下講座分享、專業課程培訓與品牌媒合及宣傳曝光，beanufun!「創作者神隊友」透過資源整合，企圖為圖文創作者打造新的社群平台。即日起到9月30日，創作者神隊友計畫開始第3屆報名，beanfun！廣邀有心經營自己圖文IP的創作者一起加入。

第三屆「beanfun! 神隊友計畫」報名表單
https://survey.beanfun.com/s/0DGKV

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