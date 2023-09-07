beanfun!孵育新銳創作者　插畫家33助攻！第三屆線下座談報名開跑

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座談會上，33分享自己曾經歷沒有案子的孤獨時期，她也勉勵新手創作者，「不要糾結粉絲數，要一直不斷累積作品」、「想要與某個品牌合作，就要創造出品牌想和你合作的想像空間」。不少創作者會後反饋，本來感覺很迷惘，但聽完33的分享，覺得更有方向了。
beanfun!線下座談「創作者神助攻」除了邀請創作者分享經驗談外，IP孵育團隊的成員也在系列活動上以產業觀點為創作者指點迷津。其中最常被創作者問到的問題是「如何創造出受歡迎的IP？」
對此beanfun! IP孵育團隊的負責人Jase 説：「在設立品牌之前，就能替品牌想好世界觀，同時觀察市場上的作品，有哪些作品和你設定的雷同，你要如何跟他們做出差異化？有故事、接地氣、可以引起粉絲共鳴的，找到屬於你的符號與文化的共感點，引起一群人關注和喜歡。」
此外，beanfun!在座談活動中，也不定期會邀請創作者上台介紹自己的品牌，透過口條表達、品牌故事陳述去讓創作者更了解如何實際面對廠商。
透過線下講座分享、專業課程培訓與品牌媒合及宣傳曝光，beanufun!「創作者神隊友」透過資源整合，企圖為圖文創作者打造新的社群平台。即日起到9月30日，創作者神隊友計畫開始第3屆報名，beanfun！廣邀有心經營自己圖文IP的創作者一起加入。
第三屆「beanfun! 神隊友計畫」報名表單
https://survey.beanfun.com/s/0DGKV