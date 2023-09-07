2024年恢復一年義務役　陸軍：新兵入伍訓將投擲手榴彈實彈

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國防部今日記者會上，陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，因應113年1年役期義務役與志願役的新兵入伍訓練，都需實施手榴彈投擲，因此委託中科院製造MK2手榴彈「引信」部分，並非採購新MK2手榴彈，以滿足實彈投擲的安全訓練所需，而向美國採購M67型手榴彈則是補充彈藥的存量，不會再採購Mk2手榴彈。
陳建義指出，目前成功嶺新兵訓練中心正在實施8週強化入伍訓練，113年將針對入營義務役、志願役在入伍訓週期中，循序漸進地從基本動作、手榴彈原理、安全規範等教學，實施實彈投擲項目，至於4個月軍事訓練役沒有規劃。
媒體追問，陸軍僅委託中科院更換現有MK2手榴彈引信，每枚單價約1550元，價格卻與M67手榴彈的國際市場平均成本約為45美元（約新台幣1440元）相近。
陳建義說，現有MK2手榴彈有一定存量，需與國防預算分配、成本效益進行整體評估考量，手榴彈是較傳統彈藥，也應考量未來戰時情況，能夠快速獲得，維持國內產能。
軍備局獲得管理處副處長林文祺上校表示，M67手榴彈兵工廠生產是沒問題，陸軍採購的是MK2手榴彈引信，不是手榴彈，引信部分由中科院系統製造中心產製並無問題，而軍備局的產能皆有長期縝密規劃。