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梧桐妹穿鼻環　賈靜雯在耳邊「哞哞」叫：不要跟牛一樣

▲賈靜雯在女兒梧桐妹耳邊「哞哞」叫，阻止她挑像牛一樣的鼻環。（圖／記者朱永強攝）
▲賈靜雯在女兒梧桐妹耳邊「哞哞」叫，阻止她挑像牛一樣的鼻環。（圖／記者朱永強攝）

記者羅凌筠／台北報導

賈靜雯今（7）日擔任家扶基金會公益大使募款，談到18歲大女兒梧桐妹（Angel）前衛穿鼻環，賈靜雯給予支持：「她跟我討論過，我覺得自己不要後悔都OK。」只是梧桐妹一開始挑的鼻環款式太陽剛，賈靜雯笑說：「我故意在她旁邊『哞』，我說妳可以不要跟牛一樣嗎，選個好看一點的。」

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▲賈靜雯參加《浪姐4》暴瘦到42公斤。（圖／記者朱永強攝）
▲賈靜雯參加《浪姐4》暴瘦到42公斤。（圖／記者朱永強攝）
賈靜雯先前參加《乘風2023》（《乘風破浪的姐姐4》），體重掉到42公斤，體脂從26掉到14，「大概是我國小時候的數字。」完賽後馬上大吃大喝，1個月內體重回到45公斤，「老公說很驚人，才短短幾個月，心疼我壓力比較大。」

▲賈靜雯（前排中）擔任公益大使。（圖／記者朱永強攝）
▲賈靜雯（前排中）擔任公益大使。（圖／記者朱永強攝）
賈靜雯在《她和她的她》與吳慷仁演家暴怨偶，對於吳慷仁被傳拍性侵未遂戲，致對手演員許瑋甯有陰影而不敢同台，賈靜雯含糊說：「我在認真跳舞，什麼新聞都沒看。」被問到自己對戲裡的家暴情節有陰影嗎？她一派輕鬆說：「那都多久以前了。」而她的新作《此時此刻》被爆遭製作人老公修杰楷砍片酬，她笑說：「他找我經紀人談，公事公辦。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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