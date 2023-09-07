搭機NG排行榜出爐！嬰兒哭不是第一名 「沒禮貌乘客」才最顧人怨
台灣開放國境後，許多民眾都會出國，但搭機過程中可能不是這麼順利，數位旅遊平台Agoda公布NG搭機體驗排行榜 ，碰到「沒禮貌乘客」名列第一，乘客爭奪扶手、脫鞋等行為都相當顧人怨。
記者許若茵／台北報導
在受訪的10個亞太市場中的綜合排名，「沒禮貌乘客」最顧人怨，台灣、韓國和泰國的受訪者覺得乘客爭奪扶手、發出噪音、脫鞋等行為讓人非常困擾，第2名則是「班機延誤」，馬來西亞、印尼和越南受訪者最無法忍受班機延誤；第3名則是「吵鬧乘客」，包含愛聊天、播音樂不戴耳機等行為。
根據調查，台灣旅客將「沒禮貌乘客」和「吵鬧乘客」並列NG排行榜第1名，可見台灣旅客在意乘機品質，也期待同行乘客有相同的旅客素養，容易影響後續行程的「班機延誤」則是第2名，「坐在哭鬧嬰兒附近」竟然也名列第3。
Agoda全球合作夥伴服務副總裁Liyana Jamil表示，Agoda自2019年推出航班預訂以來，現已有超過13萬個航班路線可在Agoda上預訂，對許多旅客而言，度假的樂趣從登機那刻就開始，Agoda也期盼藉由公布調查結果提醒旅客們互相體諒，使整趟旅行更加愉悅順利。」