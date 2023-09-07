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陳奕迅《Special One》MV飾演怪人　一秒切換情緒演技大爆發

▲陳奕迅（右）與AGA江海迦推出合唱歌曲《Special One》，MV中陳奕迅飾演怪人，一秒切換情緒演技大爆發。（圖 / 環球音樂）
▲陳奕迅（右）與AGA江海迦推出合唱歌曲《Special One》，MV中陳奕迅飾演怪人，一秒切換情緒演技大爆發。（圖 / 環球音樂）

記者薛羽彤／綜合報導

AGA江海迦與Eason陳奕迅推出合唱歌《Special One》，首次合作蘊釀超過十年，歌曲靈感源自Eason《大開眼戒》中的一句歌詞「若你喜歡怪人，其實我很美」，希望大家學會擁抱自己的獨特性，並覓到一位懂得欣賞你的「怪」的那位Special One。

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▲AGA江海迦與Eason陳奕迅首度合作。（圖 / 環球音樂）
▲AGA江海迦（左）與陳奕迅首度合唱。（圖 / 環球音樂）
《Special One》MV之中，Eason再次演技大爆發，飾演一位無法迎合社會常態規範，被定義為「怪人」的上班族。Eason的角色在職場被忽視，被生活鞭撻，垂頭喪氣，上一秒要笑面迎人，下一秒眉頭深鎖，演活不少人的內心狀態。為了逃離世俗眼光，Eason設計了一個虛擬世界，並創造了AGA所飾演的AI角色。AGA身處的空間，其實是Eason的內心世界，一個隔絕了外界紛擾的舒適區；而她的角色其實是Eason的投射，她喜歡獨處享受寧靜，一個最了解自己的人。最後二人終於同步互通，Eason更由現實走進虛擬世界，與AGA在思緒空間暢遊，即使面對旁人評論指點，亦有對方作避風港，安心地做回自己，呼應歌詞最後一句「不用說道理，只因怪得起」。

▲陳奕迅在MV中，飾演一位無法迎合社會常態規範，被定義為「怪人」的上班族。（圖 / 環球音樂）
▲陳奕迅在MV中，飾演一位無法迎合社會常態規範，被定義為「怪人」的上班族。（圖 / 環球音樂） 
十年前AGA與Eason於錄音室相遇後，便萌生創作《Special One》的念頭，並花了一個通宵的時間完成。她寫歌時思考為甚麼人們總要遵從規範，被大眾的標準去界定區分；所謂的「正常」由憑誰去定義。別人眼中的「怪」正正是你的獨特之處，與其裝作正常，不如尋找一位能夠包容、接納自己的對象。
 

陳奕迅驚喜現身AGA江海迦演唱會　合唱新歌〈Special One〉

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