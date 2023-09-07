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狠心弒母分屍！新竹男被懷疑竟謊稱「殺大豬」　法院判無期定讞

▲檢警挖掘垃圾掩埋場，試圖找出朱母的屍塊。（圖／翻攝畫面）
▲檢警挖掘垃圾掩埋場，試圖找出朱母的屍塊。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

新竹一名朱姓男子（26歲），前年9月持菜刀將媽媽砍死，並用事先買來的砂輪機，耗費18小時將屍體肢解分解成4大袋，丟入社區垃圾子母車中，新竹地方法院日前依殺害直系血親尊親屬罪，處朱男無期徒刑，高等法院二審也維持原判決，最高法院今（7日）駁回上訴，全案定讞。

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據了解，朱男因有傷害前科，平時住在康復之家，但期間朱男卻萌生殺人的念頭，為了分屍還事先從網路購買了砂輪機、木工鋸片等物；2021年9月5日，相依為命的母親將朱男接回家，讓其意識到機不可失，當天便決定執行殺人計畫。

朱男晚間趁著母親上廁所出來時，手持菜刀狠砍其頸部多刀，確認母親已無氣息後，便使用砂輪機將遺體分屍，並分裝4大袋丟棄到社區內的垃圾子母車。

分屍過程中，朱男自己的手指也意外受到開放性骨折，因此他盜領媽媽的存款後，自行騎車到醫院就醫；朱男的舅舅連日聯繫不上朱母前往探視，這才發現家中竟佈滿血跡，朱男雖第一時間謊稱血跡是「殺豬」導致，但卻趁機逃離醫院回家，並請清潔公司清理屋內，引起懷疑。

隨著朱母持續失聯，警方調閱社區監視器，發現朱男在就醫前一天，拖著4袋垃圾投入子母車內，上門探訪，還在浴室排水孔尋獲人體組織，朱男見證據確鑿無法矇混過關，只能承認犯下殺人案。

朱男向警方供稱，因母親把他關在康復之家，才會在案發前4個月密謀殺人，對此，地方法院法官認為朱男手段極其殘忍，滅絕天理，但考量到其患有「妄想型思覺失調症」，導致思考與判斷能力受影響，故依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，另外遺棄直系血親尊親屬屍體罪判刑4年。

高等法院日前審理後仍維持原判，不過朱男聽完宣判後，突然在法庭上叫囂，並表示自己是「自衛過失致死」，理應撤銷殺人罪判決，同時痛批「法官壞壞」，直到最後準備還押看守所時還持續大喊「我不服，怎麼可以判處有心懺悔知人重罪呢」等語；今（7）日最高法院駁回上訴，全案定讞。

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