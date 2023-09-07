新北改口稱賴清德老家違建 民進黨批違背行政中立淪侯友宜打手
針對新北市政府改口稱民進黨總統參選人賴清德老家就是違建的說法，民進黨發言人卓冠廷今（7）日表示，國民黨總統參選人侯友宜目前是新北市長，市府各局處及發言系統應就法論法，說法勿一改再改、一變再變，把權責機關依法行政認定事宜，淪為選戰攻防的議題，不僅有違行政中立原則，市府立場和態度更是自相矛盾。
記者陳佩君／台北報導
新北市府一開始先稱賴清德老家屬礦業用地，地政局後續將請礦業局共同前往會勘，隨後又稱該地區從民國70年2月發布實施北部區域計畫後，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明該建物在70年前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋；不過，新北市副發言人張劭斌今天又稱，新北市府對該房屋違建樣態的認定從來沒有改變過，有心人士不用刻意抹黑行政機關，意圖混淆社會大眾視聽，「新北市府態度十分明確，不論是新增或是既存違建，就是違建」。
對此，卓冠廷表示，新北市政府都有賴清德老家的資料，包括市府當初發給門牌號碼的日期，是不是在區域計畫開始實施的民國70年2月之前，市府也能立刻調航照圖證明，很多的行政作為，市府都可以做，以盡速釐清社會疑慮。
卓冠廷質疑，市府今日竟稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，但 「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可，說法明顯互相違背。
卓冠廷認為，新北市府若是為了製造賴清德老家是違建、申請合法房屋證明困難的社會輿論，做出與法令不合的發言，是完全違背行政中立，甘願做侯友宜的打手，這點非常不妥，且與昨日地政局、工務局說法不同，實在無法理解。
卓冠廷強調，民進黨態度很清楚，若有任何疑義，會全力配合新北市府及相關單位認定來處理，賴清德上午受訪也強調，如果有需要配合，包括各種提供資料或者進行怎麼樣的程序，都願意配合。