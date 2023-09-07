日本船貓現身國境之南 飯店業者推優惠邀民眾秋遊墾丁
位於國境之南的墾丁不只夏日精采，秋天也是活動滿滿。從8月19日~11月19日，於屏東「看海美術館」展出大阪三寶之一的日本船貓，作品來自當代日本藝術家矢延憲司，其獨特的創作將帶領大家一起進入科技夢幻的世界，此外，十月也將迎來一年一度的「佳樂水國際衝浪嘉年華」以及「半島世界歌謠祭」，為墾丁的秋季注入無限的活力。
記者陳美嘉／屏東報導
除了有各式精彩活動推出，飯店業者也祭出優惠搶客。位於墾丁大街正中心的「福容徠旅」墾丁店，即日起至9月28日推出徠七桃住房專案，兩人入住輕旅雙人房平均每人每晚只要950元起，且與文森先生攜手，只要入住徠旅墾丁店，每房贈文森先生護膚保養體驗組乙份，送完為止。
擁有無敵海景墾丁高人氣渡假飯店的「福容墾丁店」，即日起至9月28日，推出九三軍人節一泊二食三天兩夜榮耀住房專案，以向偉大的國軍弟兄致敬，預訂專案者，出示軍人證或榮民證，享有免費升等無敵海景房(每日限量五間)，包含兩天早餐及一晚的西式晚餐，兩人入住平均每晚每人只要2,490元，住宿期間，可以盡情享受游泳池、戲水池、滑水道、健身房、SPA水療池、撞球室等多項設施。
另外，9月29日以及30日，正值中秋連續假期，福容墾丁店將於游泳池旁舉辦「中秋園遊會」，現場除了有多種美食攤位，啤酒、爆米花、烤肉、甜品，還有各種小遊戲以及抽獎活動。