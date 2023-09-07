盧秀燕「不良示範」又一樁！備詢4年多不曾離席 議員勸別再憋尿
不少上班族因生理及工作關係，習慣性憋尿導致身體出問題，女性公眾人物更羞於啟齒生理需求，中部一名女性縣市首長甚至曾憋出急性腎炎。有議員發現，台中市長盧秀燕列席議會4年多來，從沒中途離席上廁所。盧秀燕坦承這是負面示範，要大家不要學，卻打算繼續維持，還說「拭目以待、看看能撐多久」。
記者顏幸如／台中報導
地方議會開議時，動輒3、4小時熱烈攻防，有時連上個廁所都很難找到「適當時機」，上屆台中市議會開會，曾發生官員突然在備詢席消失、議員質詢時無人應答的尷尬場面。國民黨台中市議員賴義鍠今（7）日問盧秀燕，過去4年多在議會備詢時，似乎從未見她中途離席上廁所，忍不住問「你有沒有什麼祕訣？這樣對你身體好嗎？」
今年6月盧秀燕拍影片，秀出市長室小冰箱的14瓶「犒賞可樂」，曾遭民進黨議員質疑是不良示範。聽到賴義鍠提問，盧秀燕秒回「謝謝議員關心我的健康，這的確是不好的健康示範」。
盧秀燕說，醫生常勸民眾多喝水、少憋尿，她剛好相反，因為工作性質沒辦法多喝水、也必須憋尿。她呼籲大家「不要以我為榜樣，我是負面示範」，並提醒市民、議員、備詢官員，該喝水就喝水、該上廁所就上廁所。
盧秀燕雖說「我會努力檢討改進」，但對於賴義鍠再次確認「你是不是4年多沒離席上廁所」時，顯然想繼續維持不離席紀錄，甚至表示「我們就拭目以待，看看能撐多久」。接下來質詢的國民黨議員朱暖英主動表示：「目前不會問到你，為了健康，你要不要去上個廁所？」盧秀燕也只是笑笑，沒打算起身。