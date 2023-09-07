綠營批賴清德老家違建一再改口 新北市府：有心人士勿混淆視聽
針對副總統、民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家違建問題，民進黨批評遺憾對手國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜執政下的市府立場態度一變再變。對此，新北市政府今（7）日發布新聞稿回應，強調市府對該房屋違建樣態的認定從來沒有改變過，呼籲有心人士不用刻意抹黑行政機關，意圖混淆社會大眾視聽。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府副發言人張劭斌強調，市府態度十分明確，任何違建，不論是新增或是既存違建，就是違建，一切依法行政，秉公辦理，市府對外的相關說明，均提及媒體關心的建物確認為違建，發佈的新聞稿內容也是就媒體關心的各個層面，提供進一步完整說明。
至於副總統賴清德說明老家在民國70年北部區域計畫實施前即已存在，民國60年就拿到門牌號碼，這個就是存在的證明。對此，張劭斌表示，合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項，建議賴清德儘速依前行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時期就已訂定的規定盡快申請，為社會做出良好示範。
另外針對土地使用的部分，張劭斌說到，經查該土地確實屬於礦業用地，依礦業用地的規定，就是不能做住家使用，新北市地政局後續將請礦務局共同前往會勘，也籲請經濟部礦務局儘速釐清，早日向社會大眾釋疑。