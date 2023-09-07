▲吸不動？為什麼要漱口？　COPD吸入劑3大疑問一次解答

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▲根據全球權威性指引（GOLD guideline）指出，現有控制COPD的藥品中，以「吸入劑型」為首選。（圖／擷取自臉書粉絲團「藥博士 正藥說」）
疑問一：沒症狀也要用吸入劑嗎？慢性阻塞性肺病（COPD）是肺部不正常發炎反應而導致呼吸道阻塞的一種病況，通常是漸進式惡化，目前藥物僅能控制疾病的進程，減緩惡化。而吸入劑在COPD疾病的控制扮演重大的角色。
根據全球權威性指引（GOLD guideline）指出，現有控制COPD的藥品中，以「吸入劑型」為首選。原因是吸入劑藥品可以直接作用在呼吸系統，也比口服藥品更有效率的發揮藥效，幫助病人好好地控制疾病。
由於COPD屬於不可逆的疾病，所以當病人確診為COPD時，定時正確的使用吸入劑控制疾病，變成很重要的事情。
尤其COPD為發炎反應導致，平常即使沒有急性發作，只要正確使用藥品，就可以有效減少急性發作的次數以及延緩COPD的慢性進程。雖然好處並非立竿見影，但長久來看，每天固定正確使用吸入劑控制COPD，才是提升現在及未來的疾病進展及生活品質的上上之選。
食藥署提醒患者，不論有沒有急性發作，每天依照醫囑固定且正確的使用吸入劑，才是疾病的控制良方。
原文出處：沒症狀也要用吸入劑嗎？ 慢性阻塞性肺病的保養！
▲乾粉吸入劑主要用在長期調理以及控制，並非用於急性症狀的緩解。（圖／擷取自臉書粉絲團「藥博士 正藥說」）
疑問二：乾粉吸入劑吸不動該怎麼辦？常見的乾粉吸入劑（Dry powder inhaler，DPI），主要用在慢性呼吸道疾病的長期調理以及控制，並非用於急性症狀的緩解。
- 乾粉吸入劑的優點：
２吸入器與膠囊的設計方便攜帶與保存，且沒有壓縮氣體的易燃的風險。
３使用前不需先搖晃吸入器，亦不須擔心藥物分配不均問題。
４另外，膠囊劑型的乾粉吸入劑，使用者也可以透過觀察膠囊來知道是否有完整吸入一次藥量。
- 乾粉吸入劑的劣勢：
這些患者可以考慮使用定量噴霧吸入劑（Metered-dose inhaler，MDI），但還須考慮病人手指按壓吸入劑以及吸氣的協調性，使用前也需要先均勻的混合藥物。
不同的吸入器有各自的優勢與劣勢，建議病人在使用前與醫師充分討論並選擇出最適合自己的吸入劑種類，一旦選擇後也要熟悉如何操作，以期待吸入劑可以對病情發揮最大的效用。
原文出處：乾粉吸入劑吸不動 該怎麼辦？
▲吸入劑含有類固醇時，可能會吸附在口腔，進而增加白色念珠菌感染風險。（圖／擷取自臉書粉絲團「藥博士 正藥說」）
疑問三：為什麼用完吸入劑要漱口？有時候會聽到藥師在衛教時會說：「這個藥吸完要漱口喔！」究竟是為什麼呢？食藥署說明，吸入劑型的藥品常見於控制慢性呼吸道疾病，像是氣喘、慢性阻塞性肺病等。而吸入劑常見的成分中有類固醇、支氣管擴張劑等，可以有效的作用於患部，控制疾病的進程，減少全身性的副作用。
然而，當其吸入劑含有類固醇時，類固醇可能會在病患吸藥的過程中吸附在口腔黏膜或是喉部降低口腔黏膜免疫力，進而增加白色念珠菌感染產生鵝口瘡的風險。
因此，若吸入劑的成分中含有類固醇時，病人在每次使用完後，一定要確實漱口。漱口的時候，可以微微仰頭，漱到喉部及口腔內部的黏膜，將殘留的藥品漱出，漱完後請吐出勿吞服。
食藥署提醒，吸入劑的使用除了操作正確、按時吸藥之外，使用到類固醇成分的吸入劑，也務必落實漱口，才能有效控制疾病的進展，又能避免副作用發生。
原文出處：為什麼用完吸入劑要漱口？
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59132
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