太平洋海底驚見「詭異金蛋」已破殼！彷彿電影劇情 科學家也嚇壞
海底出現這種東西，連專家都覺得詭譎！日前美國美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），使用儀器在阿拉斯加灣探勘海底火山，意外發現海底的岩石上附著一個「詭異金蛋」，上頭甚至還呈現已破殼的狀態，讓專家紛紛驚呼：「以前沒看過」。
記者潘毅/綜合報導
綜合外國媒體報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）於8月30日時，使用遙控潛水器在阿拉斯加南部海域中，探勘一座死火山的狀態，卻意外在附近海底的岩石上，看到一個金黃色的蛋狀物體，而這顆蛋還已經破了洞，專家研判，應該是有東西試圖進出所造成的痕跡。
之後研究團隊便使用遙控潛水器的機械手臂，採取了這顆金蛋的部分樣本，要回收進行DNA鑑定，來辨別出這顆金蛋究竟是何種生物。但在研究人員進行採集時，也意外發現這顆黃金蛋皮膚組織十分脆弱，因此整個過程都相當緊張，還有一位科學家忍不住表示：「只希望當我們戳它時，不要有東西從裡面跑出來，不然就像恐怖電影的開頭一樣了。」
目前這顆金蛋的完整DNA鑑定結果尚未出爐，但團隊中的科學家紛紛推測，應該是某種生物的蛋殼或是死亡海綿的遺骸，但過去從未見過有何種生物能產下這種金色的蛋。