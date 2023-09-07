南投爆「台版熔爐」案！狼師校長竟找民代施壓　監察院今通過糾舉

監察院指出，三位監委表示在8月16日性別平等教育法修法之前，劉育成涉及校園性平案件尚無停聘靜候調查之規定；修法後，劉育成涉及性別平等及利用權勢違反專業倫理關係等案件之相關條文，遲至113年3月8日才生效施行，因此南投縣政府目前對於被指控涉及多起、長年性騷擾或性侵害事件的劉育成校長，僅能發文要求其「請假、配合調查、離開校園現場且不得接觸疑似被害人」，尚未能對其採取更強力之停聘、解聘等措施。
葉大華、王麗珍、張菊芳三位監委調查發現，南投縣政府曾於112年6月15日、112年6月19日兩度發文予劉育成，明確要求其請假配合調查至本案結束，並應離開校園現場(包括宿舍)，且不得接觸疑似被害人，以維護校園安全及保障學生之受教權；然劉育成卻在年7月間接受南投縣性平會調查訪談後，知悉投訴學生身分，透過該生導師輾轉聯繫學生與其家長，明顯意圖掩蓋事實，致南投縣政府在8月2日第三度發文對劉校長提出警告。對此，劉育成接受監察院調查時坦承不諱，其行為顯已嚴重違反南投縣政府命令及程序外接觸之法令規定。
此外，劉育成任職期間所涉及相關性平案件情形，目前由南投縣政府寄發問卷普查中，但其於請假期間仍不斷透過手機、通訊軟體LINE、學校工友傳話等方式指揮監督校務，同樣違反前述「應離開校園現場」之禁令，也確實影響疑似校園性平事件通報及潛在被害學生求助意願，為避免他利用校長職務妨礙案件之清查，自有急速處分調離現職之必要。
監委也說，劉育成擔任國小校長及性平會主任委員，綜理校務及性平業務，且自78年開始任教迄今，是資深教育人員，自應熟知教育法令、嚴守職分，維護學生權益，卻遭指控涉及多件疑似校園性平案件；請假接受調查期間，除有前述不當接觸疑似被害人、未切實離開校園現場的行為外，他甚至為了同校某教師疑涉洩密遭停聘靜候調查，基於權力地位濫用，主動提議請託民意代表對南投縣政府社會處及學校施壓，讓該教師於6月27日停聘，旋於6月30日復職，二天半就完成調查並復職，劉育成嚴重藐視教師法定救濟程序與南投縣政府命令，所為實非身為校長應有之處事態度，確不適宜再領導學校校務，應予急速處分以調離現職。
本案經監察院依職權提案糾舉審查決定，移送教育部部長依法處理。
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