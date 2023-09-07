央行尾盤力守32元！新台幣終場收31.995元、貶值2.8分
美國服務業數據意外強勁，引發市場對通膨的擔憂，美元指數一度衝破105，創下6個月新高，台北股、匯市今（7）日也同步收跌，其中新台幣兌美元盤中一度失守32元整數關卡，下探32.018元，尾盤則在央行力守之下，最後沒站上「32字頭」，收在31.995元，貶值2.8分，也創10個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量12.55億美元。
記者顏真真／台北報導
美國8月ISM非製造業指數優於市場預期，其中服務業組成的4個細項商業活動、新訂單、僱傭、供應商交付均回升，18個行業中，高達13個反映擴張，美國服務業數據比預期強勁，引發市場擔憂通膨依然僵固，顯示高利率將持續更長一段時間，美元指數一度衝破105。
在美元指數續挺之下，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中日圓兌美元今日早盤仍在147.5附近震盪，韓元收1335.4兌1美元，人民幣兌美元中間價下修至7.1986， 離岸人民幣也貶至7.3329兌1美元。
至於新台幣兌美元今日以31.98元、貶值1.3分開出後，在亞幣續弱及台股走跌之下，新台幣兌美元也向32元靠攏，下午更在台股收跌119點，加上央行放手，新台幣兌美元下午開出不久就貶破32元整數關卡，一度下探32.018元，貶值5.1分，收盤則在央行進場阻貶之下，新台幣交易最後15分鐘又拉回「31字頭」，終場收31.995元，貶值2.8分，也是去（2022）年11月9日以來收盤新低價，去年11月8日收盤價32.062元。