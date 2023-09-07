NIKE官網新品「狂殺5折」！今起限3天 熱門款Dunk、AJ1不用2千元
運動品牌NIKE官網開跑限時活動，今起至9月9日前，指定新品鞋款1999元，包括超夯的Nike Dunk低筒、Air Jordan 1中筒，還有原價4000元的Dunk低筒Premium MF都在優惠區內，相當於5折入手超夯鞋款，還有其餘超過5百件商品7折優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
NIKE官網快閃9.9特惠活動，即起至9月9日前，有新品鞋款1999元特價專區，包括Nike Dunk 低筒 Premium MF女鞋、Jordan Stadium 90、Nike Air Max SYSTM等熱門鞋款，原價最高4600元，相當於下殺超過5折優惠，以2千元不到的價格帶回家，是本次優惠重點單品。
除了1999元新款專區，還有超過5百件的鞋款、運動服飾、配件裝備等下殺7折，且購買2件或以上（袜子不包括在内），在結帳時輸入促銷代碼「99SALE」，訂單可享有額外7折優惠，也就是相當於近5折優惠入手商品，代碼僅適用通過官網和Nike App購買的訂單。
同時，UNIQLO再度宣布與著名當代藝術大師KAWS，聯手推出全新UT系列與KAWS ARTBOOK，系列將於明（8）日重磅開賣，本次全新UT系列囊括KAWS標誌性的角色COMPANION和BFF（後者以鮮艷粉紅色呈現）、本次ARTBOOK封面，以及KAWS最為標誌性「XX」圖樣作為設計靈感。
全系列UT與休閒上衣包含中性版型成人與童裝，讓每位穿上此系列的粉絲都能沉浸在KAWS的世界中，商品全系列共10款，3款成人UT售價590元、2款成人休閒上衣售價1290元、3款UT童裝售價390元、2款童裝休閒上衣售價790元。