女童迷路尋找媽媽　枋寮暖警協助母女重逢

屏東枋寮警分局枋寮派出所巡佐陳文仁和警員黃茂全，日前在執行勤務時接獲民眾報案指稱，在枋寮鄉北勢寮便利商店附近，發現一名年約5歲的女童獨自在路邊徘徊，看似迷路了急需警方協助。員警立即趕抵現場，只見女童略顯緊張地向警察說：媽媽載姐姐出門買文具但還沒回家，所以我自己出門想找媽媽。
記者莊全成／屏東報導
由於女童無法提供確切的住址，而且當時還下著小雨，員警決定帶她返派出所，以更詳細了解情況。值班警員陳靜雯首先安撫了女童的情緒，然後詢問她是否知道媽媽的手機號碼或家裡電話，女童卻完全不知道。於是，員警靈機一動，打開手機的Google街景地圖，詢問女童就讀的幼兒園以及她上學的路線，經過一番努力，終於找到了女童的家。
經了解，母親帶著姐姐外出購物時，妹妹與父親在家看電視，父親正在廚房忙家務，未注意到女童自己跑出去。當他發現女兒失踪後，非常擔心四處尋找，所幸在枋寮警方的幫助下女童平安無事，家人對於警方第一時間的幫助深表感謝。
枋寮分局長郭譯隆表示，枋寮派出所的員警展現了警察身為社區保母的熱忱服務精神，並積極為社區居民提供幫助，警察的善舉受到了社區居民的肯定和讚賞，這個溫馨的故事足以成為其他員警的表率，值得受到嘉獎。