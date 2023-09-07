五件必知小事！泰國男星Bright風靡全球 轟動程度前所未見
瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright Vachirawit Chivaaree），小名Bright，是一名泰國男演員、歌手和模特兒。他分別憑著劇集《因為我們天生一對》及泰版《流星花園》而爆紅，獲得國際觀眾的大量關注，知名度之高可說是前所未見。
國際中心賴正琳／綜合報導
有五件小事是Bright的粉絲都該知道的有趣事實，首先，Bright是一名多國混血兒，他的祖父和祖母是美國人和中國人，而他的外祖父和祖母都是泰國人。換句話說，他有一半泰國血統、四分之一中國血統和四分之一美國人血統。
再來是竄紅速度異常快速，他憑著處女作BL影集《因為我們天生一對》爆紅後，出演泰國版《流星花園》，他曾在接受當地媒體訪問時指出，他感到非常榮幸能出演《流星花園》，因為他從小便看著《流星花園》長大，沒想到有一天能出演《流星花園》的男主角。
第三點是他熱愛攝影，他甚至創建一個Instagram帳號，專門放他的攝影作品。隨著他的人氣水漲船高，他的攝影作品帳號的追蹤人數也飆漲至近68萬名粉絲，而本人的帳號則有1848萬名粉絲，人氣相當驚人。
第四點是他被眾多國際級精品欽點為品牌大使，許多品牌都是第一次選擇亞洲人當品牌大使，過往從未有亞洲明星有此殊榮。2022 年 8 月，Bright被任命為 Burberry 全球大使。他是第一位來自東南亞的英國奢侈品牌大使。在成為專屬品牌大使前，Bright曾陸續獲得Gucci、Louis Vuitton和Prada等品牌的青睞。
最後一點是Bright有自己的服裝品牌「ASTRO Stuffs」，他非常熱愛自己的品牌，並親自擔任服裝模特兒，他表示從設計服裝中找到自我，也是他閒暇時間的興趣，雖然創建自己的品牌和企業十分耗時，但Bright仍將此視為個人事業和人生樂趣，多才多藝的Bright讓人難以不愛！