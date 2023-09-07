李玟《好聲音》學員王澤鵬自曝「已和公司解約」！李思林感動留言
華語天后李玟（Coco）生前曾淚控遭到大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，她為了替學員爭取發聲，被節目組出手報復，當時身為學員王澤鵬就曾在一旁目睹，事後也發文還原事發經過。而王澤鵬5日發文透露自己已經和《好聲音》相關公司解約，並發行新歌〈SAELA〉，承諾會為了李玟將版稅全數捐出，「這個世界除了追逐金錢和名利還有更值得去做的事」。
記者賴禹妡／綜合報導
王澤鵬5日發文宣傳新歌〈SAELA〉，他表示：「對我來說這算是自己真正意義上發行的第一首歌曲，因為此刻我是自由的，不再屬於任何公司，可以不再為了點擊率而寫歌，可以摘下面具做回自己。」暗指他已經和《好聲音》相關公司解約，不再受到經紀公司約束，「就像（李玟）老師一樣聽從自己的內心去做音樂作品，去傳遞愛和善意」。
王澤鵬也指出，李玟生前一直都在默默行善，即便已經患有憂鬱症傷痕累累，卻還是會向陌生人伸出善意的手，也像一顆太陽一樣給學員溫暖與鼓勵，「短短數月的緣分卻改變了我、告誡我、教導我，這個世界除了追逐金錢和名利還有更值得去做的事，我知道自己渺小得就像一粒沙子，但我不會逃走」。
因此王澤鵬決定將新歌〈SAELA〉自己獲得的版稅全數捐贈，未來他所有的創作音樂作品也都會捐贈出50%版稅，他已經和李玟家人及朋友傳達這個意願，並會按每年定期捐贈，到全世界各地著作權法法定保護期為止，「版稅結算通常都會滯後一年，在此之前我會尋求到合適的捐贈機構，屆時我會公佈自己捐贈明細，請大家監督」。
貼文曝光後，李玟二姊李思林還感動地現身留言：「加油澤鵬，謝謝你。希望你一切都順利。」王澤鵬則回應：「感謝二姐，你們也要保重自己。」網友們也紛紛留言，「Coco在天上看到會很開心的，再次感謝你為她發聲」、「Coco在天堂一定也會感到很欣慰吧」。