兩岸手榴彈大戰！國軍Mk2百年前設計產品、共軍67式生產20億枚

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Mk2開發於一次大戰後期，美軍於1918年服役，至今已達一世紀，由於鑄鐵外殼的格子狀花紋，外型類似鳳梨，所以又名「鳳梨手榴彈」或「菠蘿」。Mk2手榴彈採用TNT（三硝基甲苯）當爆炸填充物，部分型號改用EC無煙火藥。
美軍雖然在韓戰引進M26、越戰採購Ｍ33系列手榴彈，但是由於Mk2採購數量龐大，一直到1970年代仍有Mk2手榴彈在美軍服役。陸軍強調，這次採購清單上Mk2搭配的是新款的M204A2引信。陸軍將花費10億元向美國採購Ｍ33系列的M67手榴彈，以補足補充彈藥的存量，不會再新購Mk2手榴彈。
67式木柄手榴彈產量20億枚
1949年新中國成立初期，解放軍手榴彈除來自於繳獲的日軍或國民黨軍隊美援外，並開始仿製前蘇聯設計的手榴彈，共軍手榴彈一共超過20多種，若以外型區分為木柄與無柄手榴彈。
其中產量最大、最著名為67式木柄手榴彈。67式木柄手榴彈於1960年代中期研製，1967年完成設計定型，主要改善63式木柄手榴彈投擲時容易早炸、受潮的缺點。缺點是體積過大，破片數量較少，但由於結構簡單，造價低廉，便於大批量生產，當年生產指標是解放軍人均40枚，民兵人手4枚，平民人手1枚，一共生產20億枚。
67式木柄手榴彈參與了越戰、寮國內戰與中越戰爭，解放軍自21世紀初期開始以卵形手榴彈，俗稱的「手雷」取代，但由於木柄手榴彈數量太過龐大，因此仍可以在解放軍中見到木柄手榴彈。
手榴彈的外型分為木柄與類似雞蛋的卵形手榴彈。二戰期間，英、美、日等國軍隊都使用卵形手雷，德、義大利與國軍則使用木柄形手榴彈。兩者相較，木柄手榴彈投擲距離較遠、不容易滾動，但是體積較大，單兵攜帶數量較少。