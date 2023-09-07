免臨櫃、免奔波還免等待 新北首創輔具APP申請今日上線
全國首創開發建置的「新北輔具EASY GO APP」，今（7）日由新北市副市長劉和然在啟用記者會上宣布正式上線，預估年下載可達1.5萬次，透過智慧化的系統設計APP向輔具中心線上申請，免臨櫃、免奔波還可免等待，經評估完成即可核定，並線上通知民眾購買，方便照顧身心障礙者及有長期照顧需求家庭，擁有更便利的申請輔具服務。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北市身心障礙者人口有17萬多人，老年有70萬多人，每年申請輔具補助達2萬915人，補助金額高達2億2,000萬元；為提供更好的服務，除推動多年的輔具超音速，評估即核定並由廠商代墊外，這次更開發輔具EASY GO APP，讓市民免臨櫃、免打電話，從APP線上直接填寫送出，希望在一年內下載次數可達1萬5,000次。
劉和然說到，新北市也提供免費的二手輔具，經整理、清潔、消毒後，提供給有需要的民眾；統計去年度共回收1萬5,634件，媒合1萬3,240件，節省公帑1億592萬元，輔具APP線上也有專門提供二手輔具的申請。
社團法人台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富表示，過去不論身障者或申請長照輔具者，到輔具中心申請時，常會忘東忘西帶證件，必須來回跑；這次新北輔具中心推出APP，他實際測試登入，發現非常方便，不僅評估即核定，連過去的使用資料或二手輔具提供都有，十分方便。
新北市政府社會局長李美珍表示，民眾進入輔具 APP頁面後，點擊右上角登入，會自動連結新北市民雲，在完成帳號註冊後即可使用。透過輔具APP可即時查詢核定結果、補助區間及額度，若不方便操作手機時，可以利用網頁版申請。