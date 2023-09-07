2023農曆七月鬼門關！日期時間快記好　注意3大禁忌：小心送不走

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在「鬼門關」也是地藏王菩薩聖誕的這天，則完全用素食設供祭拜，一方面是供奉菩薩的原因，另一層原因則是為了不讓好兄弟們在陽世留戀不回，因此鬼門關這天的祭祀，就不像中元節供品那般雞鴨魚肉都有。
命理專家柯柏成解釋，現在考量環保，都盡量減少焚燒金紙，社區祭拜都是統一處理，個人則建議盡量減少燒紙錢，若是紙錢沒燒完飄到路上，不小心踩了還會招致厄運，能不燒就盡量不燒。
通常在中元節辦過普渡的話，到月底鬼門關閉前，都會逐漸減少祭拜次數和數量，農曆七月最後一天的祭拜潛規則，就是請地藏王菩薩做主，讓該收假的好兄弟乖乖跟著菩薩回陰間。
鬼門關3禁忌：殺生、打掃、說再見
柯柏成補充，既是菩薩聖誕吉祥日，9月14日當天禁忌就是殺生，古時屠宰場在這天都會休市，就是擔心血腥味招惹好兄弟流連不去。此外，傳統民間習俗在鬼門關這天也不拿掃把，等鬼門關過後才打掃，因為掃把是種驅鬼工具，擔心遊蕩的鬼魂在最後一天收假前，誤以為要被驅趕而產生怨恨。
另外，因佛教教義的齋日影響，配合地藏王菩薩聖誕，9月14日鬼門關這天「過午不食」，也就是從午餐過後就不再進食（可以喝水或非時漿），直到明天早餐為止，意義上是讓好兄弟們上路前最後一餐不打擾祂們。
柯柏成說，9月14日鬼門關這天要送走好兄弟，但又不能說再見或明年見，民間習俗、也是最安全的方式，就是幫掌管幽冥界的教主地藏王菩薩慶生，再客套的委婉請好兄弟們收假。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。