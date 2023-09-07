蒲亭又被傳使用替身！知情人踢爆：恐怕已經死1年多了

金正恩也常陷「替身」疑雲！神隱後忽胖忽瘦惹疑竇　外媒也困惑

▲北韓領導人金正恩自掌權以來體重直線上升，慢性病風險極高的情況下，外界相當關注其身體狀況。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓領導人金正恩自掌權以來體重直線上升，慢性病風險極高的情況下，外界相當關注其身體狀況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

極權國家如俄羅斯、北韓領導人往往對隱私相當保護，每當出現長時間的「神隱」不現身或身體出現異狀時更顯額外引人注意，除了俄羅斯總統蒲亭被爆出公開場合出現的都是「代打演員」外，北韓最高領導人金正恩也時常因為身型不相符、身體狀況不健康而被外界質疑備好「替身」代替其出席重要場合。

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包含韓媒《中央日報》、日媒《東京體育》與《CNN》都曾做過類似報導，其中在2020年4月，金正恩已經沒有在公眾面前露面20多天，當時就傳出他因接受心臟手術後病危死亡，報導指出金正恩在掌權後體重從80公斤飆升至140公斤，再加上長年抽煙飲酒與高血壓、中風等家族病史的影響，外界對其身體健康狀況也表達了擔憂。

2021年9月底，南韓前國防部北韓分析官、拓殖大學主任研究員高永喆就曾指出，在當年出席建政73周年紀念儀式上的金正恩很有可能就是替身，因為當時出現在眾人面前的的是「又瘦又年輕版本」的金正恩，從身形、五官到臉龐模樣都與大眾熟悉的金正恩不太相似，連《BBC》等外媒也指出這詭異的一刻。

高永喆認為，傳聞廣泛認為金正恩本人可能已經臥病在床許久，甚至可能被監禁或死亡，韓媒也整理不少同一年金正恩出席不同會議的照片，藉由畫面可以發現短短一年內金正恩眼尾、嘴形，甚至眼鏡架緊貼耳後的程度也忽鬆忽緊，也有神隱後重新出現大眾視線下，卻明顯走路姿勢僵硬、不自然的情況，再度引發多國網友甚至軍事分析人士的疑竇。

▲北韓領導人金正恩的「替身」疑雲頻傳，在韓媒搜集的照片中可發現，同一年的金正恩在配戴眼鏡架時，鬆緊程度明顯有所差別。（圖／翻攝自朝中社）
▲北韓領導人金正恩的「替身」疑雲頻傳，在韓媒搜集的照片中可發現，同一年的金正恩在配戴眼鏡架時，鬆緊程度明顯有所差別。（圖／翻攝自朝中社）
對此，北韓官媒《朝中社》也曾多次出面試圖排除疑雲，包含釋出金正恩在神隱後出席剪綵典禮的畫面，也有消息人士稱金正恩由於體重飆升、健康狀況實在不太理想，才在抗日游擊隊遺族、勞動黨常務委員李炳哲等心腹苦勸下，從首都平壤前往外地進行為期一個月的減重計畫，因此體態才有所改變。

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