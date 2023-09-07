天氣預報／雨神再待2天！1圖看懂週末天氣 鴛鴦颱風明登陸日本
中央氣象局指出週五（8日）受低壓帶影響，水氣多，天氣不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，中南部、東半部地區及各山區有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，一直到週日（10日）中部以北轉多雲到晴，僅南部、東半部有短暫陣雨。而第13號颱風鴛鴦將於明（8）日午後至晚間登陸日本關東地區，有旅日計畫的民眾要隨時關注最新颱風動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局預報員劉宇其指出，低壓帶影響之下，明（8）日各地有短暫陣雨，要特別留意午後雷陣雨明顯，中南部、東半部地區雨勢較明顯，各地山區也有局部大雨、豪雨機會，降雨集中在山區。
禮拜六雨勢會再更緩和一點，北部轉為多雲到晴，午後有零星雷陣雨狀況，其他地區還是不穩定，南部還是有局部大雨的可能；週末（10日）雨停轉晴，中部以北多雲到晴，花東、恆春有零星雨，山區留意午後陣雨。
明（8）日各地高溫差不多在30度至33度，高溫不會變化太多，低溫在25度上下，一直到週日（10）受到一點點北風影響，北部低溫掉到23度左右，提醒民眾留意早晚溫差。
而今年第13號颱風鴛鴦正從日本南部向北移動，將於8日下午逼近日本東部，並且有機會登陸關東地區，打破關東4年來無颱風登陸紀錄。預計在7日夜間至9日帶來驚人雨量，日本氣象廳預估9月8日24小時累積雨量，北關東地區（茨城縣、栃木縣、群馬縣）有機會達到150毫米；南關東地區（埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣）250毫米。